“Nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli altri” - Oscar Wilde
HomeItaliaIl check-up di primavera non è una moda: perché aprile è il...
Italia

Il check-up di primavera non è una moda: perché aprile è il mese giusto per rimettere in ordine la salute

Aprile ha un vantaggio su tutti gli altri mesi, arriva quando l’anno smette di essere una promessa e comincia a chiedere risultati concreti. È il momento in cui si torna a camminare di più, si sta più tempo fuori casa, si prova a mangiare meglio e si ricomincia a parlare seriamente di benessere. Non è un caso che proprio il 7 aprile si celebri il World Health Day e che per il 2026 l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia scelto il messaggio “Together for health. Stand with science”, cioè un invito a rimettere al centro la fiducia nei dati, nella prevenzione e nei percorsi di cura costruiti con criterio. In un contesto del genere, la salute smette di essere soltanto una questione da affrontare quando compare un problema evidente e torna a essere ciò che dovrebbe sempre essere, una manutenzione regolare della propria condizione fisica, prima che il corpo chieda il conto.

La primavera è il momento in cui molti segnali diventano più visibili

Il motivo per cui aprile funziona così bene, anche sul piano della prevenzione, è molto semplice. Quando le giornate si allungano e il ritmo cambia, diventa più facile accorgersi di ciò che durante l’inverno si era confuso con la stanchezza o con la routine. Il fiato più corto del previsto, la pressione da tenere sotto controllo, una fatica che non passa, valori da ricontrollare, esami rimandati troppo a lungo. Il Ministero della Salute ricorda che nell’adulto è fondamentale riconoscere precocemente condizioni a rischio come ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemie e alterazioni del ritmo cardiaco. È una frase che dice molto più di quanto sembri, perché sposta il focus dalla gestione dell’urgenza all’attenzione per ciò che spesso resta silenzioso. Aprile, da questo punto di vista, è meno il mese della performance e più quello dell’ascolto. E ascoltarsi bene significa anche decidere quando è il caso di fissare un controllo.

I controlli più utili sono spesso quelli che si fanno prima dei sintomi

Una parte importante della medicina contemporanea passa da qui, dalla capacità di intercettare quello che non fa rumore. La pressione alta, per esempio, viene indicata dal Ministero come un fattore di rischio molto rilevante per ictus, infarto, aneurismi e altre condizioni cardiovascolari, proprio perché può restare a lungo poco percepibile. Allo stesso modo, ISSalute spiega che l’esame del colesterolo serve a valutare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, mentre il test del glucosio rientra spesso nei controlli periodici prescritti per capire se esistano squilibri da approfondire. È qui che il check-up di primavera acquista un senso concreto. Non come rituale generico o come formula da magazine, ma come gesto pratico. In questo scenario anche Elty, portale sul quale prenotare visite mediche, può inserirsi con naturalezza per chi desidera prenotare online visite mediche ed esami e trasformare l’intenzione di controllarsi in un appuntamento reale, senza lasciare che tutto resti fermo nella lista delle cose da fare.

Il vero cambiamento culturale è smettere di rimandare ciò che appare “non urgente”

Per molto tempo i controlli di routine sono stati vissuti come qualcosa da fare solo quando avanzava tempo, oppure quando un sintomo diventava troppo evidente per essere ignorato. Oggi, però, la cultura della salute si sta spostando in un’altra direzione. Non verso l’allarmismo, ma verso un’idea più adulta di cura di sé. Il Piano nazionale della prevenzione continua a indicare la prevenzione come asse strutturale delle politiche sanitarie, e sul piano individuale questo si traduce in una cosa molto concreta: non aspettare che un rischio diventi un problema manifesto. Il branded content salute funziona davvero quando non forza il lettore dentro un messaggio commerciale, ma intercetta un bisogno reale e gli dà una forma utile. In aprile questo bisogno è evidente, perché molte persone avvertono il desiderio di rimettere ordine nelle abitudini. Il passaggio decisivo, però, non è promettersi di fare tutto meglio. È capire da dove conviene iniziare e dare priorità a ciò che incide davvero sullo stato generale dell’organismo.

Controllare i valori oggi significa proteggere l’energia dei prossimi mesi

C’è un aspetto che spesso sfugge quando si parla di esami e visite specialistiche. Non servono soltanto a cercare una diagnosi, servono anche a confermare che la strada intrapresa è quella giusta, oppure a correggerla in tempo. Una pressione arteriosa monitorata con regolarità, un profilo lipidico ricontrollato, un esame del sangue fatto quando va fatto, sono strumenti che incidono sul modo in cui si affrontano i mesi successivi, quelli in cui il calendario si riempie, si viaggia di più, si sta più all’aperto e si chiede al corpo una tenuta maggiore. La prevenzione efficace non ha nulla di spettacolare. È fatta di gesti ordinari che evitano complicazioni straordinarie. Anche per questo aprile resta uno snodo credibile per un contenuto di salute, perché unisce la spinta al cambiamento tipica della primavera con un tema molto concreto, il controllo dei propri parametri prima che siano loro a controllare la qualità delle giornate.

La forma migliore, in primavera, non è solo estetica ma clinica

La stagione in cui tutti parlano di rimettersi in forma rischia spesso di concentrare l’attenzione su ciò che si vede. Peso, immagine, allenamento, energia, produttività. Eppure la forma più importante è quasi sempre meno visibile. È quella che riguarda la qualità dei valori, la stabilità dei parametri, la capacità di arrivare all’estate con un quadro più chiaro del proprio stato di salute. Il messaggio che aprile porta con sé, anche grazie alla Giornata mondiale della salute, è proprio questo: la cura di sé non coincide con l’improvvisazione, ma con scelte tempestive e ragionate. Un controllo prenotato al momento giusto, un approfondimento deciso senza aspettare troppo, una visita organizzata con semplicità possono valere molto più di tante promesse stagionali. Il check-up di primavera, allora, non è un vezzo né una tendenza passeggera. È un modo concreto di abitare il presente con più consapevolezza, affidando al tempo giusto quello che spesso, per distrazione o fretta, si finisce per rimandare troppo a lungo.

Articolo PrecedenteAutonomia Differenziata, Conia: “Perché continuare a dire no e quanto colpisce il diritto alla salute”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Idone PA: “FdI contro di noi? Sarebbe impossibile. Politica ci aiuti”

Giornata Mondiale della Salute, CNDDU: “Insieme per la salute. Dalla parte della scienza”

Reggio Calabria, “Ultracena Futurista””: quando il cibo diventa spettacolo

Diagnosi precoce e accesso alle cure all’U.O.C. di Neurologia dell’azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco”: i numeri della miastenia e i codici per intervenire in...

Il Volley Pianopoli approda in Serie C: mercoledì 8 aprile la conferenza stampa di ringraziamento

Ecoritmi culturali: cultura, natura e spiritualità nel cuore della Sila

Salvatore Frega tra i protagonisti del Summit della Diaspora 2026: la voce contemporanea arbëreshë nel panorama internazionale

Carburanti: Calabria balza in testa delle regioni con il prezzo più alto del gasolio

Uno “Stato” Feudale nella Calabria del XVI secolo: Aiello (CS). Storia e arte. Oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Giovanni Tenuta presenta “La Tua Marano” e punta alla carica di primo cittadino nel voto del 24-25 maggio 2026

New Fides Volley Campo Calabro: uno spazio per crescere, a tutte le età

​Solidarietà e Scambio Intergenerazionale a Gagliato: Musica, Balli e Tradizione per gli Ospiti di “Raggio di Sole”

La Tonno Callipo terza alla Final Four di Coppa Italia

Tis, il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente): “Stabilizzazioni precarie e mille esclusi, così si crea nuovo lavoro povero”

Minori e famiglie fragili, a Catanzaro il confronto su “La Casa di Nemo” per rafforzare la tutela

Il Circolo Culturale “L’Agorà” presenta “Giuseppe Santonico: il bomber gentiluomo”

Elezioni amministrative Cutro, nasce un fronte unito attorno a Pina Bruni

La Domotek cede al fattore campo del Reggio Emilia, serie apertissima

Corigliano Rossano, primo nato nel nuovo punto nascita: alle 18.31 di ieri è arrivato Damiano

É quello del SSC Napoli il primo nome sull’albo d’oro di “Alba dei Campioni Calabria”

La Pontificale di Pasqua a Lamezia Terme

Il 7 aprile concerto del Trio Gasparini- Llukaci- Di Marco alla Sala Le Cisterne di Gioia Tauro

Michele Marcianò aderisce a Noi Moderati: “Un progetto in cui mi riconosco”

La Veglia Pasquale a Lamezia Terme

Alle 17 gara 3 tra Conad e Domotek

Dolcezza e solidarietà: le uova di Pasqua della Monardo all’Hospice “Via delle Stelle”

Giovanni Calabria inaugura la segreteria politica: “Mi metto al servizio di Palmi, con spirito di dialogo e condivisione”

I progetti culturali della banda musicale di Cropani illustrati nel “DopoNaca” dal maestro Luigi Cimino

Cosenza: l’8 aprile il concerto “Black Roots”

Villapiana: il 9 aprile la candidata sindaco Mariolina De Marco inaugura il punto di incontro

Massimo Pietropaolo aderisce a RigeneriAmo Tropea

Federfarma Catanzaro, il decennale guarda al futuro della farmacia dei servizi

Incontro con Lia Miro: un viaggio sensoriale alla scoperta del miracolo dell’esistenza quotidiana

Il progetto “La Brutia è young” che avvicina i giovani alla musica sinfonica

Crotone: la Coalizione Progressista candida a sindaco Giuseppe Trocino

Domenica 12 il congresso regionale dei Giovani Democratici

Ospedale di Lamezia Terme, Tropea (IdM): “Il diritto alla salute si ferma davanti a buche e barriere”

Circolo Legambiente “Città dello Stretto” di Reggio Calabria: “Apprezziamo lavoro polizia per sequestro discarica abusiva in località Pietrastorta”

Ricadi (VV), bimba disabile “reclusa” in casa: può uscire solo se presa in braccio dalla madre. Limardo (associazione ‘Don Gnocchi Voglia di Vivere’) lancia...

Violenza nelle scuole Corigliano-Rossano, basta giustificazioni! Allarme pedagogista Renzo: “Si è rotto equilibrio tra giovani, regole e limiti”

Calabria: per viaggiare in auto da nord a sud in Italia si spendono oltre 300 euro solo per carburanti

Caloveto, domenica 5 aprile cambia la viabilità nel borgo per la Passione Vivente

Tridico: “Sulle pre-intese per l’autonomia Occhiuto ha tradito la Calabria”

Incidente sulla SS.18 “Tirrena Inferiore” a Villa San Giovanni: ferite due persone

Cadavere rinvenuto nelle acque del porto di Scilla (RC)

2° Memorial “Simonetta Avalle”: grande volley a Rossano, impresa storica e spettacolo in campo

Soverato, nasce il primo Villaggio glamping eco-esperienziale della Calabria: istituzioni e Regione a confronto su turismo e ambiente

Truffa del “finto carabiniere” a Vibo Valentia: due arresti

Carburanti record, CNDDU: “I docenti fuorisede sull’orlo del collasso economico. Appello urgente al ministro Valditara”

Mendicino, bilancio riequilibrato 2026: l’analisi del consigliere Luciano Luciani

Castrolibero, la consigliera Mannarino porta gli auguri di Pasqua agli ospiti di Villa Flora

Un lungo ed interessante weekend di Pasqua a Motta San Giovanni

Regione, è guerra sui sottosegretari: centrosinistra prepara assalto per “cancellare legge vergognosa”

Kairos Lamezia, formati 7 nuovi istruttori di nuoto nella piscina comunale

Menzione speciale alla A.S.D. Società Ginnastica Magna Graecia e ad Elettra Cammariere

Violenta grandinata su Rocca Imperiale: Cia Calabria Nord al fianco degli agricoltori colpiti

Lions Club Catanzaro Temesa. La Pasqua si tinge di solidarietà con il service “Doniamo Dolcezza”

Autonomia Differenziata, Conia: “Perché continuare a dire no e quanto colpisce il diritto alla salute”

Partito ufficialmente “Ridere di cuore”: arte, comunità e benessere a cura di ConimieiOcchi allo Spirito Santo di Cosenza

L’8 aprile l’iniziativa “Destinazione Antica Kroton Futura”

Carnevale di Lamezia: martedì 7 aprile la premiazione dei gruppi vincitori

Melicucco (RC): colpito da DASPO, ma in tribuna. Arrestato dai carabinieri durante la partita

Rizziconi (RC): arrestato 54enne in possesso di circa 500kg di materiale esplodente, tra cui fuochi d’artificio, materiale artigianale, bombe carta e mortai

Transizione Digitale: Roggiano Gravina diventa il “Modello da seguire”. Al via i corsi del Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA

Calabria Straordinaria e Arsac: emozione, identità e innovazione. La Calabria si prepara a stupire il Vinitaly 2026

Lamezia Terme: adorazione della Croce e processione dell’Addolorata

Reggio: aggredisce la moglie in casa armato di coltello. Arrestato

Chiara Francini ospite con il suo nuovo libro a Trebisacce

Ferro: “Straordinaria sensibilità della Fondazione Vialli e Mauro per caschi donne in chemioterapia”

Reggio Calabria: nuova seduta di Consiglio comunale convocata per i giorni 8-9 aprile

Pasqua, Confapi: “Viaggiare verso la Calabria diventa un lusso: così si penalizzano famiglie e territori”

“Romanipè (Identità): storia, lingue e condizione dei gruppi rom in Calabria”: a Cosenza un incontro per scoprire l’identità rom

La Leonida Edizioni organizza la conferenza internazionale “Lingua viva, identità e futuro dei bambini ucraini – Un progetto editoriale per vivere l’ucraino nel presente...

Donna muore all’ospedale di Cosenza: aperta un’inchiesta

Il reggino Marco Cosentino eletto nella Commissione “Impresa Giovanile” del Consiglio Nazionale dei Giovani

Reggio Calabria scelta come sede nazionale dell’ONIT, Osservatorio Nazionale delle Identità Territoriali: affidata alla dottoressa Gioè la direzione

De Cicco: “Regione chiarisca sulla gestione dei tirocinanti di inclusione sociale”

Congedo matrimoniale, a chi spetta?

Crotone, convocato il Consiglio comunale: sei punti al’O.d.G.

Vibo Valentia, Meridionale Petroli risponde al sindaco Romeo: “Delocalizzazione deposito non è concreta, costa cento milioni”

Domotek Volley, Innocenzi: “La partita più bella dell’anno. Ora assalto a gara 3 nel giorno di Pasqua”

A Crotone nasce il partito Libertà è Democrazia

Sanità Calabria, Barbuto (M5S): “Indennità Pronto Soccorso bloccate, mentre Occhiuto pensa alle poltrone. Meno video nei cantieri e più risposte ai sanitari”

Crotone: la dottoressa Federica Zizza nuovo assessore alle politiche sociali

Madiscool al PalaCalafiore, Battaglia: “Un progetto innovativo e dinamico che crea momenti di crescita per i ragazzi”

Reggio Calabria, uccise a coltellate un ladro entrato in casa sua: condannato a 15 anni e 6 mesi Francesco Putortì

Giornata internazionale per la sensibilizzazione sulle mine e l’azione contro le mine, CNDDU: “Investire nella pace significa investire nell’azione contro le mine”

Moggi a Tris TV: “Malagò in Figc? Il calcio è un’altra materia. Reggina? Difficile sostituire Foti”

La Città Metropolitana concede un locale al Comune di Monasterace, Versace: “Andiamo incontro alle esigenze che arrivano dai territori”

Tirocinanti di inclusione sociale in Calabria: De Cicco interroga la Giunta regionale

BCC Mediocrati e Croce Rossa Italiana portano la Pasqua ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza

Massimo Ripepi: “È arrivato Rombo di Tuono: Francesco Cannizzaro è l’uomo che cambierà il destino di Reggio”

Muore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso di Vibo Valentia: famiglia presenta denuncia

Villa San Giovanni: Giuseppe Cotroneo è il nuovo assessore della giunta Caminiti

La Rivoluzione delle Seppie e CHEAP presentano TERRITORI LIBERI | A Cosenza e Belmonte Calabro un nuovo progetto che ripensa gli spazi pubblici per...

Inaugurata la nuova sede della Cisl a Villa San Giovanni

Premio Sila ’49 | Secondo appuntamento Decina 2026 con Giulia Lombezzi che ha presentato “L’estate che ho ucciso mio nonno”

KRIU chiude la sua terza edizione a Crotone

Formica: “In corso riapertura della strada provinciale Sp. 42 intercorrente tra località Chianore e Settingiano”

WHITECARDinSPORT26: A Reggio Calabria lo sport scende in campo per la Pace, i Diritti e l’Inclusione

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook