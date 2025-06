L’intermediario finanziario (broker): presente e futuro degli investimenti

Fino a qualche decennio fa l’intermediario finanziario si identificava in una persona che l’investitore contattava telefonicamente o incontrava di persona recandosi in banca o nel suo ufficio.

L’avvento di computer sempre più potenti e la capillarità di internet, a cui possiamo accedere anche da dispositivi portatili come gli smartphone, ha radicalmente trasformato la figura dell’intermediario finanziario.

Oggi lo conosciamo con il nome inglese di broker, questo termine viene maggiormente associato a piattaforme di trading online. Tra presente e futuro dei nostri investimenti, quindi, ecco come evolve il mercato dei capitali per piccoli e grandi risparmiatori.

Il ruolo del broker negli investimenti

Computer, internet e smartphone hanno dato una grande spinta alla nascita delle società di intermediazione finanziaria digitale. Attraverso le loro piattaforme online, l’accesso alle Borse valori non è più solo appannaggio di persone qualificate o con capitali medio-alti da investire.

Basta scaricare un’applicazione sul dispositivo mobile e, al termine del processo di registrazione e autenticazione, azioni, valute e altri asset finanziari saranno disponibili a chiunque voglia investire in essi.

Le società di brokeraggio finanziario attive online, infatti, hanno sviluppato sistemi con interfacce grafiche semplici da utilizzare, ma allo stesso tempo potenti e dotate di un insieme di strumenti di trading innovativi.

Ne sono un esempio le piattaforme online dei borker CFD, attraverso le quali i risparmiatori interessati a costruire un portafoglio finanziario composto da azioni, materie prime e criptovalute, possono farlo con lo strumento dei contratti per differenza.

I contratti per differenza, o CFD per brevità, sono speciali contratti che permettono al trader di esporsi su un singolo asset, nei momenti in cui il suo prezzo sale e anche quando scende.

Il trader-investitore è supportato nelle decisioni da strumenti di analisi integrati, messi a disposizione dal broker. Le piattaforme spesso incorporano notizie e punti di vista privilegiati, come servizi aggiuntivi, nell’ottica di fornire ai propri utenti un quadro quanto più completo possibile sullo stato dei mercati finanziari.

Presente e futuro degli investimenti passa per il web

Come abbiamo appena letto, l’ubiquitarietà di internet associata ai dispositivi elettronici veicola soluzioni finanziarie complete, a cui qualsiasi risparmiatore interessato può aderire.

Se oggi le piattaforme dei broker online includono strumenti di analisi, notizie aggiornate e panoramiche su quelli che potrebbero essere i trend di investimento futuri, con l’andare del tempo cosa potranno offrire di più?

La risposta pone al centro l’intelligenza artificiale (IA), ovvero l’uso di algoritmi programmati per leggere grandi quantità di dati e informazioni, allo scopo di restituire riscontri e suggerimenti pertinenti.

Nell’ambiente finanziario l’IA potrebbe dare “testa” e “voce” a un nuovo intermediario finanziario, che non sostituisce l’uomo, ma che è capace di suggerire nuove piste agli investitori, o potenziali rischi sulle strategie sviluppate in autonomia.

L’IA potrebbe analizzare il portafoglio finanziario esistente di investitori intraprendenti o meno esperti, in ogni caso fornendo suggerimenti su titoli da aggiungere e altri da vendere, oppure elaborare giudizi qualitativi.

Infine, pensando a un futuro non molto lontano degli intermediari finanziari digitali, perché non ipotizzare che l’IA possa condurre stress test sui titoli posseduti in portafoglio, ad esempio, simulando un ipotetico “cigno nero”.

