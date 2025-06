2 giugno, Confimprenditori: “Gratitudine per le nostre Forze Armate”

“In occasione della Festa della Repubblica Confimprenditori esprime il più profondo rispetto e gratitudine per le Forze Armate italiane, presidio di sicurezza, coesione nazionale e difesa dei valori repubblicani. In un periodo segnato da forti tensioni internazionali e instabilità geopolitiche, il ruolo delle Forze Armate è oggi più che mai centrale: non solo per la sicurezza dei confini, ma anche per la tenuta democratica ed economica del nostro Paese”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

“La stabilità politica e istituzionale rappresenta una condizione essenziale per la crescita economica, la fiducia degli investitori e la protezione delle imprese italiane, soprattutto quelle piccole e medie, spesso esposte alle conseguenze delle crisi globali. In questo quadro vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante dell’unità nazionale e punto di riferimento in un tempo di grandi incertezze, e al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per il suo impegno costante nel rafforzare la credibilità e l’efficienza del nostro sistema di difesa, e per la visione strategica con cui interpreta il legame tra sicurezza e sviluppo. Difendere la Repubblica significa anche difendere chi lavora, chi fa impresa, chi costruisce ogni giorno il futuro dell’Italia”.