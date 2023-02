Anarchici, Unarma: “Escalation di violenza. Governo non rimanga a guardare”

“Non possiamo tollerare che le città siano deturpate da gruppi anarchici che, con pretesti qualsiasi, da mesi inneggiano alla violenza e si accaniscono senza alcun motivo contro le Forze dell’Ordine, come successo sabato a Genova” – così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale dell’Arma dei carabinieri – “Durante la manifestazione gli anarchici hanno deturpato diverse macchine delle Forze dell’ordine e imbrattato degli edifici tacciandoci come assassini. Non ci piegheremo a questi gesti meschini e pavidi, è tempo però che il Governo non rimanga a guardare e mantenga le promesse elettorali, venendo incontro anche al comparto difesa e sicurezza e permettendo almeno di tutelarci di fronte a quelli che sono, di fatto, attacchi alle istituzioni”.