Un appuntamento dedicato al grande repertorio vocale e cameristico animerà domenica 29 novembre alle ore 18:00 gli spazi del Valentianum di Vibo Valentia. Protagonisti del concerto lirico saranno il soprano Marina Unruh e il tenore Thomas Heyer, accompagnati al pianoforte dal Maestro Sergio Coniglio.

L’evento è promosso dall’Associazione Tarenus ETS di Polistena con la collaborazione della Sezione AGIMUS di Vibo Valentia, presieduta dal presidente dell’Associazione Tarenus Maestro Francesco Anile, tenore conosciuto e applaudito nei maggiori teatri del mondo, con la direzione artistica del Maestro Andrea Brissa e con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia. Il concerto sarà a ingresso libero.

«Come presidente, ma prima ancora come uomo di teatro e cantante, ho fortemente voluto omaggiare la città di Vibo Valentia con un appuntamento di altissimo valore artistico», dichiara il Maestro Francesco Anile. «Vibo Valentia possiede una tradizione culturale e una sensibilità musicale che meritano produzioni di respiro internazionale, capaci di valorizzare luoghi simbolo come il Valentianum e di avvicinare sempre più pubblico alla grande musica dal vivo. Il repertorio vocale cameristico richiede una padronanza tecnica ed espressiva assoluta, in grado di restituire ogni sfumatura della parola cantata e, nella costruzione di questa serata, abbiamo voluto mettere in dialogo autori che hanno segnato l’evoluzione del rapporto tra voce e pianoforte, accostando il lirismo poetico di Franz Schubert e Clara Schumann alla ricchezza armonica e timbrica di Sergej Rachmaninov e Richard Strauss. Offrire alla città un concerto di questo livello significa ribadire il ruolo della grande musica come patrimonio condiviso».

A presentare il profilo artistico dei protagonisti della serata è il direttore artistico, Maestro Andrea Brissa:

«Avremo sul palco due personalità di primo piano della scena lirica e concertistica europea. Il soprano Marina Unruh, attiva da quasi vent’anni tra opera, repertorio sinfonico-corale e Lieder, si distingue per duttilità vocale ed eleganza stilistica con un percorso che spazia dai grandi ruoli mozartiani fino a Puccini, Strauss e Wagner, affiancato da un’intensa attività discografica. Accanto a lei un tenore e didatta di caratura internazionale come Thomas Heyer, applaudito nei maggiori teatri e sale da concerto d’Europa, Nord America e Africa, dal repertorio mozartiano e belcantistico ai grandi cicli oratoristici di Verdi, Bach e Mahler, nonché docente presso la Hochschule di Francoforte, dove ha formato artisti oggi impegnati nei più prestigiosi palcoscenici mondiali, inclusa la Scala di Milano. A completare questo dialogo musicale sarà l’esperienza e la sensibilità cameristica del Maestro Sergio Coniglio al pianoforte».