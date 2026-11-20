Sarà l’Orchestra Femminile d’Archi, una delle realtà artistiche del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, a inaugurare con un concerto l’anno accademico 2026-2027.

L’appuntamento è in programma sabato 21 novembre, alle ore 18:00, nell’Aula Magna dell’ex Collegio dei Gesuiti, e vedrà impegnato l’ensemble insieme a quattro solisti nell’esecuzione di un programma dedicato alle composizioni di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Gioachino Rossini.

L’inaugurazione dell’anno accademico rappresenta uno dei momenti più significativi della vita dell’Istituzione, un’occasione per celebrare, attraverso la musica, l’impegno, il talento e il lavoro artistico e formativo che quotidianamente animano il Conservatorio, condividendone i risultati con il territorio.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Femminile d’Archi del Conservatorio, guidata da Candida Durante nel ruolo di Konzertmeister. Nata da un’idea della stessa Durante e fortemente voluta da Francescantonio Pollice, la formazione rappresenta un importante progetto artistico e formativo del Conservatorio, che valorizza il talento e le capacità interpretative delle musiciste attraverso la pratica orchestrale e l’esperienza del palcoscenico.

Il programma si aprirà con il Concerto in sol minore RV 152 per archi e basso continuo di Antonio Vivaldi, seguito dal Concerto n. 5 in fa minore per clavicembalo, archi e basso continuo BWV 1056 di Johann Sebastian Bach, che vedrà Ludovica Massa impegnata come solista al pianoforte.

Si tornerà quindi a Vivaldi con il Concerto in do maggiore RV 533 per due flauti, archi e basso continuo, affidato ai solisti Emilio Pepe e Maria Pia Cultrera. La seconda parte del programma sarà dedicata a Gioachino Rossini, con l’esecuzione dell’Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra, che vedrà protagonista la clarinettista Roberta Leale, e dell’ouverture de L’italiana in Algeri, proposta in una revisione per orchestra d’archi.

Il concerto offrirà al pubblico l’opportunità di apprezzare un repertorio di particolare interesse, nel quale le esecuzioni dell’intera formazione si alterneranno a pagine solistiche, mettendo in luce le qualità interpretative dei musicisti e il lavoro di preparazione artistica che accompagna le attività del Conservatorio.

L’inaugurazione sarà anche un’occasione per accogliere la cittadinanza negli spazi del Conservatorio e condividere un momento importante della vita accademica, nel segno di un dialogo che va oltre le aule e coinvolge l’intera comunità.