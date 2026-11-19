Prosegue la stagione concertistica organizzata dalla sezione A.G.I.Mus. di Vibo Valentia, realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e Dipartimento delle Attività Culturali e della Città di Vibo Valentia. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre 2026, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice dell’Auditorium Valentianum, dove sarà protagonista la chitarrista Eleonora Forelli. Un recital solistico pensato per avvolgere lo spettatore in un’esperienza d’ascolto intensa e magnetica, capace di spaziare dall’intimità più raccolta al virtuosismo più spettacolare. Ad introdurre lo spirito della serata è Andrea Brissa, Direttore Artistico della Sezione A.G.I.Mus. di Vibo Valentia:

“La chitarra classica ha un potere unico poichè costringe chi ascolta ad avvicinarsi, a tendere l’orecchio per poi sorprenderlo con un universo sonoro sconfinato. Per questo appuntamento abbiamo scelto un’interprete di straordinaria sensibilità come Eleonora Forelli, capace di portare sul palco tutta la potenza espressiva e l’anima camaleontica delle sei corde. Posso anticipare che il pubblico verrà condotto attraverso un arco espressivo vertiginoso, ovvero, dal lirismo cantabile, quasi vocale, del repertorio più intimo, fino alle accensioni ritmiche e ai colori infuocati della tradizione ispanica e operistica. Sul piano tecnico, sarà una prova di altissimo livello, difatti, assisteremo a un controllo timbrico millimetrico, alla chiarezza architettonica delle trame polifoniche e a momenti di puro virtuosismo dove la tecnica diventa pura suggestione emotiva. È un concerto costruito per parlare a tutti. Chi ama la grande musica troverà finezza interpretativa e rigore strumentale; chi si avvicina per la prima volta a questo mondo scoprirà quanto possa essere potente, teatrale e coinvolgente la voce di una sola chitarra nell’acustica dell’Auditorium Valentianum.”