Il personaggio di Cappuccetto Rosso, o meglio, Cappuccetto Red, prende vita, domenica 22 novembre grazie alla Compagnia Matutateatro, che metterà in scena un grande classico delle fiabe, per stimolare i bambini e le bambine ad imparare l’inglese giocando. Lo spettacolo rientra nella rassegna Domenica a teatro? presente nella nuova stagione 2026/27 BRECCE, che dedicherà sei domeniche al teatro per bambini e ragazzi.

Ideazione e testi di Julia Borretti, regia di Titta Ceccano, scene e luci di Jessica Fabrizi, sul palco dell’Auditorium Comunale di Filadelfia, alle 17:30, Julia Borretti e Agnese Chiara d’Apuzzo, che interpreteranno tutti i personaggi, in un gioco di travestimenti e passaggi dall’uno all’altro.

Sullo sfondo, una scenografia interattiva capace di trasportare i bambini e le bambine in un mondo immaginario, capace di stimolare la fantasia e l’interesse verso una nuova lingua. Seguendo le avventure della protagonista, i più piccoli potranno apprendere alcune parole semplici della lingua inglese, dai nomi degli animali ai numeri, dai colori ai membri della famiglia, e ancora le forme di saluto e alcuni brani.

Il pubblico, grazie alla modalità improvvisazione utilizzata in scena, avrà la possibilità di interagire durante Cappuccetto Red.

Matutateatro nasce dall’incontro tra Julia Borretti e Titta Ceccano, attori, autori e registi, che portano avanti un’idea di teatro artigianale, libera da etichette e confini di genere e che, durante la loro formazione autodidatta, hanno incontrato il teatro di tradizione e il teatro di strada, in un rapporto continuo e necessario con la pluralità dei linguaggi della scena.

Tutti gli spettacoli di BRECCE sono organizzati da Dracma, con il sostegno di Mic, Regione Calabria e il Comune di Filadelfia.