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Vladimir Luxuria apre la nuova stagione teatrale Brecce a Filadelfia con “Princesa”

Riparte la nuova stagione teatrale di Dracma, Brecce, che apre con un’ospite d’eccezione e uno spettacolo che assicura emozioni intense. Arriva all’Auditorium Comunale di Filadelfia (VV), venerdì 13 novembre, Vladimir Luxuria, protagonista di Princesa, in scena con Tommaso Bernabeo, con la regia di Fabrizio Coniglio, produzione Teatro e Società.

Lo spettacolo è tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata Princesa, un ragazzino che non si riconosce nel proprio corpo e vuole essere una ragazza, resa nota anche dalla canzone di De Andrè, contenuta nell’album Anime Salve.

Un viaggio tutt’altro che facile, che porterà Princesa dal Brasile fino in Europa, alla ricerca della felicità e dell’amore. Lo spettacolo è un racconto di fatti realmente accaduti, risultato di testimonianze raccolte dall’autore, Fabrizio Coniglio, insieme alle lettere d’amore scritte da Giovanni Tamponi, vicino di cella di Princesa, che la aiuterà a sopravvivere nel suo periodo in carcere, ascoltandola senza giudizio.

Il filo conduttore dello spettacolo Princesa è la “costante ricerca di un’identità sessuale emotiva”, da parte di un ragazzino che non si riconosce nel suo corpo, e desidera essere una ragazza fin da piccolo. Quanto ancora ritiene che ci sia bisogno di raccontare questa storia?

Penso che ce ne sia ancora bisogno, poiché è necessario che le persone possano provare a mettersi nei panni di chi non si riconosce nel suo sesso anagrafico e biologico. La maggior parte ci si riconosce, ma ci sono persone che hanno un’identità di genere diversa. Non è un capriccio, né una perversione, o una moda passeggera, è un’identità. In questo caso si hanno due strade: quella della depressione, della malinconia, o quella della liberazione, dell’espressione di realizzarsi per quello che una persona sente di essere. Bisognerebbe essere meno egoisti nel voler comprendere le persone trans gender. Nel caso di Fernanda, oltre alla questione di identità di genere, vengono affrontate anche altre situazioni. C’è la povertà, poiché Fernanda viene da una famiglia povera – suo padre l’ha abbandonata da piccola – e immigrata, in Italia. Ma si parla anche di altre vicissitudini della sua vita, come la prostituzione, la sieropositività, in un’epoca in cui era una sentenza di morte, e anche il carcere. Una vita, quindi con più livelli di difficoltà.

Cosa risponde alle persone che intendono “l’ideologia gender” come una moda, e quindi destinata a passare?

A me fa un po’ sorridere, amaramente, questa questione dell'”ideologia gender”. Nessuno vuol convertire gli altri, anche perché sarebbe impossibile, chi è etero, rimane etero. Gli unici con la volontà di convertire, sono coloro che sono favorevoli alle terapie di conversione, che ancora non sono state messe al bando, che mirano a trasformare una persona trans in una persona cisgender, o una persona gay in etero. Loro vogliono convertire. Non vogliamo più gay, ma meno omofobi nel mondo, soprattutto quando hanno ruoli di potere.

Fernanda trova la forza di andare avanti grazie al suo vicino di cella Giovanni Tamponi. Quale è stato per lei l’appiglio che le ha dato maggiore forza nei momenti più difficili?

Il titolo che prende spunto dal suo soprannome, Princesa, principessa, le faceva sognare una favola. Fernanda effettivamente era alla ricerca di una sorta di principe azzurro, voleva trovare l’amore, ma tutti gli uomini che ha incontrato sono stati uomini negativi, a partire dal padre che l’ha abbandonata o quelli che hanno abusato di lei, che l’hanno sfruttata, insultata, picchiata. L’unico uomo che è stato disposto ad ascoltarla è stato Giovanni, con il quale nasce una storia d’amore, platonica, ma pur sempre d’amore. E Fernanda trova l’amore, la comprensione, l’aiuto, la solidarietà, proprio nel luogo dei “rinchiusi”, lei che si è sempre sentita rinchiusa in un corpo che sentiva non appartenerle, trova, in un altro carcere, in un’altra gabbia, l’unico disposto ad aiutarla, ad ascoltarla e ad accogliere la sua storia senza volere niente in cambio. Io, a sostenermi, ho avuto una grandissima forza di volontà caratteriale. Ci sono stati periodi della mia vita, soprattutto in adolescenza, in cui sembrava ci fossero solo porte chiuse: bullismo a scuola, esclusione dalla chiesa, sfottò nel mio quartiere perché ero effeminata. Dopo però ho trovato la forza in me, ma anche in alcune persone che erano un po’ come Giovanni, che non mi giudicavano per la mia identità di genere ma per il mio cervello, il mio cuore e la mia anima. Poi si, ci sono state delle persone alle quali devo dire grazie, soprattutto le mie sorelle, che hanno fatto da ponte con la mia famiglia per la riconciliazione, e gli amici, quelli veri, disposti a difendermi, a volte anche fisicamente, e in generale tutte le persone che mi hanno offerto opportunità nella vita, come il circolo Mario Mieli a Roma, Maurizio Costanzo, Bertinotti.

Come è cambiato, se è cambiato, il personaggio di Fernanda Farias De Albuquerque dal debutto di Princesa fino ad oggi?

Quello che avviene a teatro è una magia. A volte io la sento Fernanda, nel tempo è come se avesse continuato e continuasse a suggerirmi “parla di me, racconta di me, fammi vivere, fammi sentire cosa significa essere amata”, ed è il pubblico ad amarla. Perché quando il pubblico si commuove, tifa per lei, per la sua vita e per la sua realizzazione, sta restituendo a Fernanda quell’amore che purtroppo ha avuto solamente centellinato nella sua vita.

E’ stato impegnativo interpretare Fernanda, o in qualche modo c’è stato qualcosa che l’ha facilitata?

Non so se chiamarlo destino, ma è come se io dovessi parlare di Fernanda. Intanto perché avevo conosciuto l’autore del libro Princesa, Maurizio Iannelli. Prima ancora che venisse pubblicato, mi fece leggere le bozze e ricordo che, quando lo lessi, mi colpì profondamente, mi emozionò molto. Ho cantato inoltre in alcune occasioni la canzone Princesa di De Andrè. E poi è stato fondamentale aver conosciuto Fabrizio Coniglio, il regista, che ha veramente insistito affinché lo facessi io. Inizialmente avevo delle riserve, mi faceva stare un po’ male, perché forse Fernanda, in una sliding doors, sarei potuta essere io, se il destino fosse stato diverso. Mi coinvolgeva tantissimo, come continua a coinvolgermi quando lo interpreto a teatro. Tant’è vero che ho bisogno di un po’ di tempo per riprendermi alla fine dello spettacolo. Però devo dire che la sensibilità del regista e della produzione mi hanno spinta poi a non abbandonare questo progetto e a non abbandonare Fernanda.

E’ mai capitato che, a fine spettacolo, qualcuno le dicesse che, grazie a Princesa, aveva cambiato il suo punto di vista? Si, è capitato. Diciamo che chi va a teatro, chi viene a vedere questo spettacolo, magari è già predisposto. (Ride) Vorrei obbligare qualcuno anche della politica a poter assistere a questo spettacolo, perché a volte non si riesce a capire quanto è profonda questa esigenza di riconoscersi, di vedersi allo specchio, di diventare quello che siamo ed essere percepiti all’esterno anche per ciò che sentiamo di essere. A volte può capitare che le persone o non conoscano bene queste tematiche o pensano che sia una questione di frivolezza, quasi perversione sessuale, senza andare più a fondo perché conoscere le vite degli altri serve a comprendere di più. Questo processo di immedesimazione che ha il pubblico nei confronti di Fernanda, avviene perché alla fine Princesa è anche la voglia di trovare l’amore, la propria identità e di riscattare la propria condizione che va oltre la questione della transessualità.

Che cosa vorrebbe che il pubblico portasse con sé dopo aver visto Princesa? Mi piacerebbe che le persone imparassero a non voltare la testa dall’altra parte con le persone cosiddette “diverse”, magari arricchendo la propria sensibilità e la propria capacità di comprendere e di amare.

Come descriverebbe lo spettacolo con una sola parola? Emozione. Io la sento l’emozione. Il teatro è unico da questo punto di vista, rispetto al cinema, alla televisione e anche alla scrittura, perché quando ti emozioni e stai emozionando, questa onda emotiva ti ritorna indietro, la senti, e quindi raddoppia ancora di più quella commozione, quello struggimento che senti in quel momento. E’ veramente un qualcosa di magico e di unico.

Dal bisogno di aprire spiragli di luce in un contesto socio-culturale globale sempre più oscuro e in cui viene sempre di più a mancare un agire, un pensare e un sentire umano, la breccia Princesa in quale crepa si apre?

Mi piace molto la rassegna, perché si parla spesso di muri, da innalzare per dividere le persone e c’è un’espressione che mi viene in mente, di papa Francesco, che diceva che avremmo più bisogno di abbattere muri e con quei mattoni costruire ponti. I muri non fanno filtrare la luce, rendono la nostra vita stantia e senza ossigeno e penso che, a volte, anche uno spettacolo teatrale, come un libro o come un film, possano avere il potere, la capacità, di aprire una breccia nel cuore di persone indurite, a volte dalla vita, a volte dall’ignoranza, a volte dall’incapacità di comprendere gli altri. Quello che spesso non riesce a fare un discorso politico o una legge, può ancora farlo il linguaggio del cuore.

Cosa ne pensa di una Calabria che apre una stagione teatrale con Princesa? Questa è la seconda volta che lo porto in Calabria. Penso che non esista divisione tra nord e sud, tra calabresi e lombardi, ma più che altro che si tratti di una divisione tra chi un cuore ce l’ha e chi si è dimenticato di averlo. Quindi sono sicura che chi va a teatro, lo faccia per crescere e capire di più. Ci sono persone che non hanno mai conosciuto questa realtà e il teatro, come l’arte, serve proprio a questo, ad aprire la mente, che, come diceva Paolo Poli, è come l’ombrello: se non la apri non serve a niente.

Appuntamento con Princesa venerdì 13 novembre all’Auditorium Comunale di Filadelfia (VV) alle ore 20:45, per l’apertura di stagione. Tutti gli spettacoli di BRECCE sono organizzati da Dracma, con il sostegno di Mic, Regione Calabria e il Comune di Filadelfia.

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