Al Conservatorio “Torrefranca”, Edoardo Marchese racconta “La chitarra di Paganini”

La chitarra di Niccolò Paganini sarà protagonista del prossimo appuntamento della Stagione Musicale 2026 di Vibo Valentia, organizzata da AMA Calabria in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca”. Domani, giovedì 12 novembre, alle ore 18.00, la Sala Concerti del Conservatorio, nella sede dell’Ex Collegio dei Gesuiti, ospiterà il concerto del M° Edoardo Carmelo Marchese, chitarrista e docente del Conservatorio vibonese, impegnato in un programma interamente dedicato alle composizioni per chitarra del grande musicista genovese.

Universalmente conosciuto come uno dei più straordinari virtuosi del violino, Niccolò Paganini coltivò anche un profondo interesse per la chitarra, alla quale dedicò numerose composizioni. Un aspetto della sua produzione musicale meno noto al grande pubblico, ma particolarmente significativo per comprendere la varietà della sua scrittura e la sua sensibilità artistica.

Il concerto, dal titolo “La chitarra di Paganini”, offrirà l’occasione di scoprire questo repertorio attraverso un percorso che ne mette in luce la ricchezza espressiva, alternando pagine dal carattere brillante e virtuosistico a composizioni più intime e melodiche.

Il programma si aprirà con una selezione dei “Ghiribizzi” M.S. 43, brevi composizioni nelle quali Paganini esplora differenti caratteri musicali, tra danze, melodie e richiami a celebri temi operistici. Tra questi figurano “In cor più non mi sento”, “Le streghe” e “Là ci darem la mano”. Seguiranno “Scala obliqua e contraria”, tre Sonatine M.S. 85 e le Sonate M.S. 104 e M.S. 87.

A interpretare queste pagine sarà Edoardo Carmelo Marchese, musicista dalla solida formazione artistica e didattica, da anni impegnato nello studio e nella valorizzazione del repertorio storico per chitarra.

Diplomatosi in anticipo per merito presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida di Stefano Magliaro, Marchese ha perfezionato la propria formazione con maestri quali Alirio Diaz, Oscar Ghiglia, Leo Brouwer e Hopkinson Smith, approfondendo con quest’ultimo lo studio della vihuela e della chitarra barocca. Ha inoltre studiato etnomusicologia con Diego Carpitella.

Vincitore di premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” – Città di Alessandria, ha svolto attività didattica presso i Conservatori “Santa Cecilia” di Roma ed “E.R. Duni” di Matera. Attualmente è titolare della cattedra di Chitarra al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Laureato con lode in Scienze dell’Educazione, ha sviluppato un approccio didattico fondato sull’analisi critica dei trattati storici e sull’attenzione agli aspetti stilistici ed estetici dell’interpretazione. Un interesse che caratterizza anche la sua attività concertistica, orientata alla riscoperta del repertorio originale e all’utilizzo di strumenti storici.

L’appuntamento del 12 novembre si inserisce nella Stagione Musicale 2026 di Vibo Valentia, organizzata da AMA Calabria in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca”, nell’ambito di un progetto cofinanziato con risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02. La stagione si avvale inoltre del supporto di AIAM, CIDIM e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio attraverso una programmazione di qualità che offre al pubblico occasioni di ascolto e approfondimento dedicate a repertori e interpreti di particolare interesse.