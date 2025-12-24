Concerto di Natale a Vibo Valentia: musica e condivisione presso lo stabilimento produttivo di Baker Hughes di Vibo Valentia

L’Associazione calabrese Promocultura e Baker Hughes hanno dato il via alle celebrazioni natalizie con la realizzazione di un Concerto di Natale tenutosi giovedì 18 dicembre 2025 presso lo stabilimento Baker Hughes di Vibo Valentia.

Protagonista dell’evento è stato il Vipàvero – Clarinet Quartet & Percussion, ensemble d’eccellenza capace di coniugare raffinatezza tecnica ed energia espressiva. Il quartetto ha proposto un repertorio che ha attraversato la tradizione natalizia, rielaborandola in una chiave originale, coinvolgente e contemporanea.



Un connubio tra arte e industria

Il concerto ha rappresentato un significativo momento di incontro tra cultura, musica e mondo del lavoro, valorizzando il ruolo dell’arte come strumento di: condivisione, per abbattere le barriere tra i diversi settori aziendali ; benessere, per migliorare la qualità del tempo vissuto nei luoghi di produzione ; identità collettiva, per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.



La musica si è confermata così un linguaggio universale, capace di creare connessioni profonde e celebrare lo spirito natalizio in un contesto produttivo d’avanguardia.

La missione di Promocultura Calabria

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso da Promocultura Calabria, volto a diffondere la musica di qualità e a favorire occasioni culturali nei luoghi della vita quotidiana e del lavoro. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con realtà imprenditoriali come Baker Hughes, storicamente attente alla dimensione sociale e culturale del territorio in cui operano.



Il Concerto di Natale presso lo stabilimento produttivo Baker Hughes di Vibo Valentia si è concluso come un’esperienza artistica di alto livello, offrendo ai lavoratori un momento di pausa condivisa all’insegna dell’ascolto e dell’emozione.