“Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo” - Immanuel Kant
HomeFronte del palcoFronte del palco Vibo ValentiaVibo Valentia inaugura il nuovo Teatro Comunale: concerto sinfonico-corale per una nuova...
Fronte del palcoFronte del palco Vibo Valentia

Vibo Valentia inaugura il nuovo Teatro Comunale: concerto sinfonico-corale per una nuova stagione culturale

Con l’inaugurazione del nuovo Teatro di Vibo Valentia, la città riconquista finalmente uno spazio atteso da lungo tempo, destinato alla cultura, alla musica e alla condivisione, chiamato a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e civile della comunità. Un momento storico, non solo per Vibo Valentia ma per l’intero territorio, che segna l’avvio di una nuova stagione culturale e artistica.

Ad accompagnare questo evento di straordinario valore civile e simbolico sarà il Concerto inaugurale, organizzato in collaborazione con AMACalabria, affidato al Coro Polifonico e all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Il concerto inaugurale si terrà mercoledì 17 dicembre presso il nuovo Teatro Comunale di Vibo Valentia, con due appuntamenti, alle ore 18:00 e alle ore 21:00, programmati per rispondere alla grande richiesta del pubblico e consentirne la più ampia partecipazione.

Una scelta fortemente rappresentativa che affida alle giovani energie del territorio il compito di dare voce, attraverso la musica, a un nuovo inizio.

Sotto la guida del Maestro Gianfranco Cambareri, docente di Esercitazioni corali e direttore di coro, e del Maestro Eliseo Castrignanò, direttore d’orchestra di riconosciuta esperienza internazionale, l’ensemble del Conservatorio accompagnerà il pubblico in un percorso musicale denso di significati, capace di intrecciare identità, spiritualità e tradizione.

Il programma, pensato appositamente per questa occasione, attraversa pagine di forte valore simbolico e spirituale: dall’esecuzione de Il Canto degli Italiani di Michele Novaro all’invocazione di pace Da nobis pacem, Domine di Mendelssohn, fino alle suggestioni corali e orchestrali di autori come Rutter, Heinichen, Buchynsky, Strauss, Miserachs e Trotta, in un percorso che intreccia tradizione, identità e dialogo. A chiudere il programma, l’intramontabile Adeste fideles di Domenico Bartolucci, pagina di intensa spiritualità che suggella il concerto in un clima di partecipazione e raccoglimento.
Il Coro Polifonico del Conservatorio, formato da studenti selezionati tramite audizioni, rappresenta oggi una delle realtà più significative del Conservatorio, apprezzata per l’ampiezza del repertorio e per importanti collaborazioni artistiche e produzioni di rilievo nazionale e internazionale. La sua crescita artistica è strettamente legata al lavoro del Maestro Gianfranco Cambareri, docente di Esercitazioni corali, che nel tempo ne ha definito l’identità musicale e il profilo interpretativo.

Accanto al Coro, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, composta da studenti e docenti, costituisce un altro pilastro della vita artistica dell’Istituto. Alla sua guida, il Maestro Eliseo Castrignanò imprime una visione musicale ampia e autorevole, maturata attraverso un’intensa attività nei principali teatri e istituzioni sinfoniche italiane ed europee, che si riflette nella qualità e nella solidità delle produzioni orchestrali.

Con questa serata, il Conservatorio “Fausto Torrefranca” rinnova il proprio impegno al servizio del territorio, confermandosi presidio culturale attivo e protagonista nella costruzione di una comunità più consapevole, partecipata e aperta al futuro.

Articolo PrecedenteTeatro Comunale Vibo Valentia: il concerto inaugurale raddoppia
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

A Nocera Terinese il concerto “Una notte d’inverno”: musica, comunità e spirito natalizio nella chiesa di San Giovanni

A Cariati riapre il Villaggio di Babbo Natale: tra magia, riciclo e un messaggio di pace

A Bovalino la presentazione de “La parola che quadra e che scompiglia”: omaggio poetico a Giusi Verbaro

Reggio, il Concerto di Natale dell’Odeon: una tradizione che si rinnova con l’Orchestra del Teatro

Caulonia inaugura il Kaulonia Tarantella Festival – Ritmi Invernali: cultura e tradizione per le scuole

Lamezia, inaugurata la panchina arancione contro la violenza di genere davanti le scuole cittadine

All’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro fa tappa il tour “La musica, un’emozione che cura”

“Il filosofo in paltò”, presentato a Lamezia il nuovo libro di Raffaele Gaetano

Reggio, al Cilea “Note di moda: un passo per la ricerca” per Fondazione Chops

Giannetta (FI): “Con Sandokan investimenti per 3mln di euro. Questi i fatti, per le chiacchiere c’è Tridico”

Generare cura, costruire comunità’ con Impronte a Sud , Falcomatà: “Beni confiscati siano considerati una risorsa”

Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: la City Celebration a Reggio Calabria

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Risorse confermate, slittano solo le tempistiche”

Ponte sullo Stretto, Irto (Pd): “Il Governo ha cambiato idea? Le risorse tolte all’opera tornino alla Calabria e alla Sicilia. È un obbligo di...

Psicologia dello Sport, a Lamezia Terme chiude il Corso d’Alta Formazione OPC

Santoianni (FI): “Scutellà smentita dai fatti, Ponte Longobucco prossimo al completamento”

Castrolibero accelera verso il futuro digitale: fibra FTTH su tutto il territorio entro il 2026

L’imprenditore Roberto Gallo riceve il Premio “Sotto il cielo di San Francesco di Paola”

Sandokan, Tridico attacca: “800mila euro per qualche ripresa in Calabria. Così si sprecano i fondi europei destinati alla cultura”

Reggio, bonifica e riconversione dell’ex Italcitrus a Catona. Falcomatà: “Sorgeranno un parco ed un asilo nido per i bambini del quartiere”

Cosenza, presentato il progetto per valorizzare la storia e della città e del suo territorio

Bullismo e cyberbullismo: a Palazzo Campanella la cerimonia di premiazione del concorso “Ti Sbullu!”

“Reggio in Danza” Trasforma Reggio Calabria in crocevia di talenti e solidarietà

Reggio, La Strada porta “La Lapa reggina” a Piazza Orange: cultura, comunità e spazio pubblico

Palmi, il Concerto di Natale dell’Inner Wheel: il Coro Manfroce al Santissimo Crocifisso

Acceso l’albero di Natale nel centro storico: Cosenza apre le festività in Piazza Ortale

Conferenza stampa il 17 dicembre a Palazzo dei Bruzi per presentare la nuova piattaforma di pianificazione urbana nata dalla collaborazione tra Comune di Cosenza...

“Superabilities”, Straface: “Ammessi e finanziati 52 progetti con 3,5 milioni di euro”

Fai Cisl Cosenza: “Responsabilità, contrattazione e territorio al centro del Consiglio Generale”

Siracusano (FI): “Mercoledì nasce corrente Occhiuto? No, è un semplice convegno”

Garofalo (Centro Studi Giorgio La Pira): “Lotta alla mafia è cambiamento di paradigma, e risposta arriva dal vescovo di Cassano”

Il procuratore di Catanzaro Curcio incontra gli studenti di Crotone: “I pedinamenti sono superati perché le organizzazioni criminali si sono evolute”

Palmi, associazione Prometeus: “Al centro della nostra attività il bene comune”

Reggio Calabria: a Giovanni Tizian, Mariangela Pira e Silvana Logozzo il premio giornalistico nazionale “La matita rossa e blu” della Fondazione Italo Falcomatà

Sicurezza stradale, educazione e denuncia: l’impegno di “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” nelle scuole e con il TG2 Rai

Ospedale Cosenza, Comitato ‘No Scippo’ a Caruso: “Un grido di allarme il nostro, ma remiamo nella stessa direzione”

Kairos Nuoto Lamezia e Techfem Spa insieme per donare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II”

Presentato alla Camera di Commercio di Catanzaro il docufilm su Mia Martini

Teatro Comunale Vibo Valentia: il concerto inaugurale raddoppia

Rende: lavori di bitumazione e manutenzione strade

Saracena, truffe agli anziani: Russo plaude ai militari dell’Arma. Sistema di videosorveglianza comunale sarà implementato

“Manovra, un colpo ai più deboli mentre la Calabria affonda”: le dichiarazioni di Tridico, parlamentare europeo, e del consigliere regionale Bruno

Reggio Calabria, un Hub multifunzionale per start-up, imprese e professionisti: ok in Giunta al progetto esecutivo per la riqualificazione della Sala Spinelli

È online il nuovo sito di Azienda Zero: sul portale i servizi al cittadino, dal fascicolo sanitario elettronico al Cup

Vivo Valentia, in distribuzione il nuovo calendario della raccolta differenziata per il 2026: ecco le principali novità

Antoniozzi (FdI): “Gli enti locali utilizzino le graduatorie di idonei ai concorsi”

“Paesaggi Epizefiri: appunti illustrati di propagazioni mediterranee”: inaugurazione della mostra di Salvatore Greco a Locri

Affidamenti sotto soglia Reggio Calabria, Milia (FI): “La priorità della maggioranza è fare i propri interessi, sulle circoscrizioni solo rinvii”

Incontro al DIMEG Unical con direttore tecnico Trenitalia, ex studente di ingegneria meccanica

Calcio e formazione anche a Natale: a Reggio Calabria chiudono il 20 dicembre le iscrizioni al Training di Natale Soccer Xtreme

Delocalizzazione dei depositi costieri a Vibo Valentia, il sindaco Romeo: “Politica silente? Sorpreso dalle parole del dottor Cascasi. Ecco quanto abbiamo fatto in un...

Progetto “100Strati”: a Reggio Calabria e Cosenza gli eventi conclusivi che celebrano l’opera di Saverio Strati

Aeroporto di Reggio Calabria, il Silp Cgil: “Boom di passeggeri ma sicurezza a rischio”

Scontro tra auto e tir a Cerchiara di Calabria (CS) sulla SP.263 che collega costa jonica e Pollino: morto un 64enne

Suraci: “Il regalo ideale per Natale: un libro”

Controlli nei mercati e supermercati: sequestrati oltre 150 chili di alimenti irregolari nel Catanzarese

Open Week dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani: dopo il focus sulle lingue straniere, ancora una settimana di eventi e iniziative

Successo per la “1ª Asta in Piazza” a Reggio Calabria: Lavino Riccardo riscrive il primato regionale.

Basket serie B Interregionale: il derby va a Redel Reggio Calabria, buona la reazione della Bum Bum Rende

Al Museo del Rock di Catanzaro Elijah Wald racconta Dylan e la scena del Greenwich Village

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale di Catanzaro una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

“Restanza: il futuro che scegliamo”: incontro dei giovani imprenditori calabresi a Catanzaro

Sicurezza a Lamezia Terme, Fratelli d’Italia: “Serve unità istituzionale. Rafforzati controlli e presidio dello Stato”

Test di medicina, Madeo (Pd): “Un flop, Governo riveda la riforma”

Dierre, Arrighini: “Mai sottovalutare nessuna partita. A Reggio sto benissimo e siamo uniti”

A Catanzaro, il primo torneo cittadino di Burraco. Serò: “La città si candida a punto di riferimento in Calabria”

Solidarietà dell’Amministrazione comunale di Gioia Tauro alla Cooperativa Valle del Marro

“Emergenza furti d’auto a Polistena”, Pisano attacca: “Silenzio e nessuna strategia”

Dierre, parla coach Inguaggiato: “Ora dobbiamo concentrarci su Trapani”

“Toponomastica senza parità di genere”: l’UDI denuncia l’esclusione delle figure femminili a Reggio Calabria

Slot manomesse ed evasione fiscale: sequestrato oltre un milione a imprenditore di Soverato

Taglio dei cipressi ad Arcavacata, il Comune di Rende chiarisce: “Alberi pericolosi, prevista nuova piantumazione”

La Viola non si ferma: Redel espugna Rende 77-67 e continua la striscia vincente

Nuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese. Il presidente Mascaro sottolinea il valore formativo degli esami

Il Lions Club Polistena Brutium dona giochi e attrezzature al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Falcomatà all’evento PGS: “Ho ammirazione per quello che fate perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”

L’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA

Catanzaro: sospensione idrica anticipata nei serbatoi Cappuccini, Materdomini e Madonna dei Cieli

Successo per il mini villaggio di Natale a Straorino

La Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition

Modifiche alla circolazione notturna nelle gallerie “Torbido” e “Limina”

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

Il Sindaco Franz Caruso al convegno su “Bullismo e Cyberbullismo”: “Anche sul nostro territorio si colgono segnali di recrudescenza. Vanno individuate efficaci strategie di...

Tonno Callipo: missione compiuta a Jesi

Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia: il tributo della città al giovane ciclista scomparso nel 1994

Inaugurazione panchina antiviolenza a Lamezia Terme

La Tonno Callipo supera la vicecapolista Corigliano

Sanità territoriale e medici di famiglia, Reggio ospita il vertice FIMMG

La Cena degli Auguri Lions: un momento di incontro, solidarietà e condivisione

Falcomatà al dibattito “Conflitti globali e diritti umani”: «Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra»

Pallavolo Rossano ASD travolgente: 3-0 al Bisignano e girone d’andata chiuso da capolista

Maestri del Commercio 2025, Confcommercio e 50&più Reggio Calabria celebrano la storia degli imprenditori reggini

Reggina più forte dell’emergenza: 2-0 al Milazzo, quarto successo consecutivo

Torna a San Roberto “Valley Food 2.0”: un successo che raddoppia per celebrare le tradizioni e lo stare insieme

Falsetta e Giannicola (Templari Federiciani) ringraziano We Breast e la deputata Simona Loizzo: “Aiutano la donna a non sentire il peso della malattia e...

“A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato”, ospitato dall’Auditorium di Polistena il 20 dicembre

Natale in musica e danza: l’IIS Lucrezia Della Valle accende Cosenza

“La solitudine tra psiche e fede”. A Riparo un dialogo profondo a partire dal Vangelo dell’Annunciazione

Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

Il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra “Scatti di casa Nostra – La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook