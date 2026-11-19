Sabato 21 novembre 2026 alle ore 18,30 presso il Cinema Teatro Comunale avrà luogo un concerto della Flirtango orchestra composta da Mariano NAVONE al bandoneon, clarinetto e ballo, Alessia RORATO al pianoforte, Carla Mulas GONZÁLEZ al violino, Natalia MEYER alla voce e contrabbasso e Mimma MERCURIO in qualità di attrice e ballerina.

L’evento è organizzato da AMA Calabria con la collaborazione degli Amici della Musica di Palmi, il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’assessorato Regionale alla Cultura e della città metropolitana di Reggio Calabria e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

La Flirtango Orchestra è un ensemble di tango attivo a livello internazionale, fondato dal bandoneonista, clarinettista e ballerino argentino Mariano Navone; il gruppo fonde la musica tango, sia tradizionale che moderna, con la danza e la narrazione tematica. Con base nella scena del tango di Roma, il quartetto ha tenuto oltre 150 concerti in Italia e all’estero, esibendosi in milonghe, festival e maratone.

Nel corso del programma la Flirtango Orchestra eseguirà il programma Piazzolla versus Traditional tango con musiche di Juan Caldarella, Astor Piazzolla, Enrique Santos Discépolo, Lucio Demare, Vicente Romeo, Rosita Melo, Enrique Alessio, Aníbal Troilo, Ángel Villoldo, Agustín Bardi, Carlos Gardel e Gerardo Matos Rodríguez.