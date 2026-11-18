Domenica 22 novembre, alle ore 18.30, il Palazzo della Cultura di Locri si prepara ad accogliere le sonorità travolgenti di Ana Carla Maza, protagonista dell’ultimo appuntamento di Zefiro in Jazz. Sarà il suo concerto, con il progetto ALAMAR, a chiudere la rassegna, regalando al pubblico un viaggio musicale tra Cuba, America Latina e jazz contemporaneo.

Il progetto ALAMAR

Sul palco, Ana Carla Maza, violoncellista, cantante e compositrice cubana, sarà accompagnata da Manu Contrera al pianoforte e alle tastiere e Jay Kalo alla batteria e alle percussioni. Un trio che darà voce a un universo musicale ricco di ritmo, contaminazioni ed emozioni, nel quale il violoncello e la voce della musicista diventano le guide di un racconto sonoro che attraversa tradizioni e culture.

Con ALAMAR, il suo nuovo album pubblicato nel 2026, Ana Carla Maza reinterpreta la tradizione musicale cubana aprendola a nuove influenze. Bolero, son cubano, guajira, bachata, tango, merengue, cumbia, afrobeat, bossa nova, salsa, funk e danzón si intrecciano in un linguaggio contemporaneo e universale, capace di unire virtuosismo, energia e profondità.

L’artista

Nata all’Avana nel 1995, in una famiglia di musicisti, Ana Carla Maza ha iniziato giovanissima il proprio percorso musicale, dedicandosi al pianoforte e al violoncello, per poi perfezionare i suoi studi a Parigi. Figlia di madre cubana e padre cileno, porta nella propria musica una doppia eredità culturale, trasformata in un’identità artistica personale, intensa e profondamente legata alle proprie radici.

Con oltre 400 concerti in 25 Paesi, si è esibita in alcuni dei più prestigiosi festival e palcoscenici internazionali, tra cui Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival, Blue Note Milano, Jazz à la Villette e Wiener Konzerthaus, affermandosi come una delle voci più originali della scena musicale internazionale.

La rassegna Zefiro in jazz

Dopo l’apertura affidata a Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, con l’omaggio a Pino Daniele Il cielo è pieno di stelle, e gli Equilibrismi di Petra Magoni e Finaz il 15 novembre scorso, Zefiro in Jazz si congeda dal pubblico con un’artista capace di trasformare la musica in un ponte tra popoli, memoria e culture.

Un finale nel segno della contaminazione e della vitalità, per una rassegna che ha portato a Locri tre appuntamenti dedicati alle molteplici espressioni del jazz e della musica d’autore.

La rassegna è promossa dall’Associazione Zefiro, in collaborazione con l’Accademia Senocrito di Locri, finanziata dalla Regione Calabria sull’AVVISO PUBBLICO Sostegno e promozione turistica e culturale POC 2014/2020 Azione 6.8.3, con il Patrocinio del Comune di Locri.