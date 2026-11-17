Mattia Pedretti – pianoforte, keyboards

Riccardo Grosso – basso

Francesco Cusa – batteria, composizioni Yet Another Monk Project è il nuovo progetto di Francesco Cusa dedicato alla musica di Thelonious Monk. Il trio affronta il repertorio monkiano evitando tanto la rilettura filologica quanto il semplice arrangiamento degli standard. I temi di Monk diventano materiali aperti: strutture ritmiche, cellule melodiche, silenzi e dissonanze vengono riorganizzati attraverso l’interazione del trio e una concezione dell’improvvisazione strettamente legata alla forma. Il pianoforte e le tastiere di Mattia Pedretti, il basso di Riccardo Grosso e la batteria di Francesco Cusa lavorano su un equilibrio mobile tra scrittura e libertà, densità e rarefazione, mantenendo riconoscibile la matrice monkiana e portandola dentro un linguaggio contemporaneo. Yet Another Monk Project non vuole dunque ricostruire Monk, ma utilizzare la sua musica come terreno di lavoro: un repertorio ancora capace di generare nuove possibilità ritmiche, timbriche e improvvisative. __________________________________________

CAFFÈ LETTERARIO MARIO LA CAVA

Corso Umberto I, 114 – BOVALINO (RC)

Venerdì 20 novembre 2026

ore 18,30