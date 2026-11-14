“Alfa e Omega”, due donne, un’attesa e un destino: il noir esistenziale in scena a Reggio Calabria

Una stazione d’autobus deserta, due donne sconosciute, un’attesa che sembra non avere fine. È da questa immagine carica di tensione che prende forma “Alfa e Omega”, lo spettacolo teatrale che sabato 14 novembre, alle ore 18:30, approda all’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria in collaborazione con l’Accademia del tempo libero.

Un noir psicologico al femminile che scava nelle contraddizioni dell’esistenza, attraversando il territorio della disperazione, dell’identità e delle occasioni mancate. Al centro della narrazione, due donne che sembrano appartenere a mondi lontani, ma che condividono una condizione comune: quella di chi si trova a fare i conti con una vita che non ha mantenuto le proprie promesse.

Alfa è elegante, imprevedibile, attraversata da inquietudini che cerca di neutralizzare con i farmaci, mentre si aggrappa alla letteratura e al progetto di una fuga a Lisbona. Omega, donna dell’Est disincantata e pragmatica, vive invece nell’attesa di un uomo dal cappotto gessato, figura sulla quale proietta la possibilità di cambiare il proprio destino.

Il loro incontro, apparentemente fortuito, si trasforma in un confronto sempre più serrato, nel quale le certezze si incrinano e i confini tra i personaggi diventano instabili. La stazione diventa così molto più di un luogo fisico: è uno spazio sospeso, una terra di nessuno nella quale si consumano le ultime possibilità di fuga, mentre il passato e il presente si intrecciano in un gioco psicologico dalle tinte sempre più oscure.

Della durata di 60 minuti, “Alfa e Omega” si muove tra tensione noir e profondità drammatica, affidando alla parola e alla forza interpretativa delle protagoniste il compito di tenere lo spettatore dentro una vicenda che procede per rivelazioni, ambiguità e rovesciamenti.

La regia è di Americo Melchionda, che descrive il lavoro come «un intreccio dalle caratteristiche noir che si dipana fino a diventare un groviglio esistenziale di solitudini perdute». Una definizione che restituisce la natura più profonda dello spettacolo: il tentativo disperato dei personaggi di sottrarsi a un destino che sembra già scritto.

La drammaturgia, firmata da Domenico Loddo e Maria Milasi, indaga il valore evocativo della parola e il vuoto che attraversa la quotidianità.

Sul palco, Maria Milasi e Kristina Mravcova danno vita a due figure femminili complesse, protagoniste di una storia nella quale il confine tra salvezza e perdizione resta continuamente in bilico.

Lo spettacolo è una produzione di Officine Jonike Arti.