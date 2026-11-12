Il 17 novembre la Basilica Concattedrale di Gerace ospiterà il concerto della Banda dell’Esercito Italiano

La Città di Gerace si prepara ad accogliere la Banda dell’Esercito Italiano per un concerto che unisce musica, cultura e solidarietà. Martedì 17 novembre 2026, alle ore 19.00, la Basilica Concattedrale ospiterà il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, dal titolo “La Musica al servizio del Paese”.

L’appuntamento offrirà alla cittadinanza l’opportunità di ascoltare una delle più autorevoli formazioni musicali militari italiane, nella cornice storica e artistica della Basilica Concattedrale.

Il concerto si inserisce nella tournée calabrese della Banda dell’Esercito Italiano, in programma dal 16 al 19 novembre, con quattro tappe a Reggio Calabria, Gerace, Oppido Mamertina e Catanzaro.

L’iniziativa, nata su proposta della Reale Accademia Filarmonica di Gerace e dell’ANBIMA Interprovinciale di Reggio Calabria e Vibo Valentia, entrambe presiedute dal dott. Giacomo Maria Oliva, è stata ufficialmente concessa dallo Stato Maggiore dell’Esercito e vede la partecipazione delle amministrazioni comunali dei territori coinvolti, insieme a numerose istituzioni ed enti. L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per l’impegno organizzativo e per il lavoro di collaborazione che ha reso possibile la realizzazione della tournée.

L’Amministrazione comunale di Gerace ha accolto e sostenuto con convinzione l’iniziativa, riconoscendone il valore culturale, istituzionale e sociale e l’importanza di offrire alla cittadinanza occasioni di incontro e condivisione attraverso la musica.

A caratterizzare l’appuntamento sarà anche la finalità solidale dell’intera tournée. L’ingresso al concerto sarà gratuito e, nel corso della serata, sarà promossa una raccolta fondi con offerta libera a favore dell’AMV – Associazione Medici Volontari, a sostegno delle attività di assistenza sociosanitaria.

Fondata a Roma nel 1964, la Banda dell’Esercito Italiano rappresenta un’eccellenza musicale nazionale, protagonista delle più importanti cerimonie istituzionali e di concerti nei maggiori teatri italiani. Attualmente è diretta dal Maggiore Maestro Filippo Cangiamila, alla guida della formazione dal 2019. La serata sarà presentata dagli speaker di Radio Esercito, Giovanna De Leo e Manuel Musetti.

Un particolare ringraziamento viene rivolto a S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo di Locri-Gerace, per aver concesso la disponibilità della Basilica Concattedrale, e al 1° Luogotenente dell’Esercito, Maestro Renato Trombì, originario di Gerace, per il prezioso contributo alla realizzazione dell’iniziativa.

“Accogliere a Gerace la Banda dell’Esercito Italiano rappresenta per la nostra comunità un motivo di grande orgoglio. È un’occasione che unisce il prestigio di una formazione musicale di livello nazionale alla bellezza del nostro patrimonio storico e culturale. Ma è soprattutto un momento in cui la musica diventa strumento di incontro, condivisione e solidarietà. Come Amministrazione crediamo nel valore di queste iniziative, capaci di avvicinare le istituzioni ai cittadini e di rafforzare il senso di comunità”, dichiara il Sindaco di Gerace, dott. Rudi Lizzi.