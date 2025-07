Sunsetland Festival: continua la programmazione con Dj Alex Guesta

Il Sunsetland di oggi, ore 19:30 Arena dello Stretto, ospita Alex Guesta: Dj e produttore Italiano che, recentemente, si è esibito in alcuni tra i migliori club in America, Europa, Asia e Africa con il suo LIVE DJ SET e SHOW DI PERCUSSIONI suonate dal vivo.

Il suo singolo “My Addiction” è stato uno dei brani dance più virali al mondo su instagram, con oltre 4 milioni di reels creati e miliardi di visualizzazioni sui social network.

Molte tra le canzoni di Alex Guesta sono state supportate da tutti i migliori DJ al mondo e suonate nei migliori festival mondiali come Tomorrowland, Ultra, Electric Daisy Carnival, Coachella e molti altri.

Alex Guesta ha collaborato alla produzione del singolo degli Articolo 31 “Classico” e alla realizzazione di diverse canzoni del loro album. Inoltre alcuni tra gli ultimi dischi di Alex sono stati inclusi nelle colonne sonore di film di HOLLYWOOD come DOM HEMINGWAY prodotto da 20th CENTURY FOX o “Leave the world behind” prodotto dalla SWEDISH HOUSE MAFIA uno dei gruppi più influenti nella musica dance degli ultimi anni.

Nel contesto di Sunsetland, finanziato nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro, l’appuntamento con la musica del Dj Alex Guesta è oggi alle 19:30 all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.