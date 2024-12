Il Florida Fellowship Super Choir domani in concerto all’Auditorium di Caulonia

Venerdì 27 dicembre 2024 alle ore 21,00 presso l’Auditorium Casa della pace di Caulonia avrà luogo, organizzato da AMA Calabria con la collaborazione della locale amministrazione l’atteso concerto dei Florida Felloship Super Choir diretto da Corey Edwards, e con le voci soliste di Jumah Day e Joe Simmons, tenori, Skyla Strange e Tera Lewis, contralto, Tamara Smith e Stephanie Johnson, soprano.

L’evento si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria Assessorato alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La visione del Florida Fellowship Super Choir è quella di diventare uno strumento per fornire musica che sia spirituale, sacra, di sostegno ai cuori e alle anime delle persone in tutto il mondo. Un’occasione per respirare l’aria di festa, accompagnati dal caratteristico ensemble americano che proporrà alcuni tra i brani più conosciuti del folklore natalizio.

Una musica senza confini, quella che caratterizzerà l’esibizione dal vivo dei sette membri del coro, ma anche una esperienza irrinunciabile quella di partecipare ai loro concerti. La passione per il gospel, pulsa nel Florida Fellowship Super Choir sin dal 2017, anno della sua fondazione. Creando spettacoli sempre più coinvolgenti, si è posto come fucina di creatività e ispirazione nel corso dei suoi ormai 8 anni di attività, vincendo nella categoria Grandi Cori 2022 del concorso internazionale “How Sweet the Sound”, presenziato da celebri giudici esperti del genere gospel come Dr. Ricky Dillard, JJ Hairston, Jekalyn Carr e il pastore Hezekiah Walker.

Il Florida Fellowship Super Choir riesce ad esprimere al meglio la sua idea ampia e versatile del potere musicale, accogliendo tra le sue fila cantanti, cantautori, registi e musicisti di tutte le fedi e denominazioni. I principi importanti per il coro, come fede, famiglia e fratellanza, saranno veicolati attraverso il repertorio musicale, pronto a sorprendere e travolgere gli spettatori che, durante il concerto ascolteranno canzoni famose e saranno emozionati di scoprirne nuove.

Partecipare al concerto dei Florida Fellowship Super Choir rappresenterà un momento indimenticabile per chi avrà il privilegio di esserci perché non solo ascolterà buona musica ma perché essa sarà balsamo per l’anima capace di accrescere la spiritualità che vi è in ciascuno di noi. La visione del coro è chiara: diventare un veicolo per offrire musica che ispiri e sostenga le anime di tutto il mondo.