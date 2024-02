Il 17 febbraio all’Auditorium Comunale di Polistena (RC) “In ogni vita la pioggia deve cadere” con Leo Gullotta e Fabio Grossi

Continuano gli appuntamenti per “Teatro chiama Terra”, la nuova stagione di DRACMA – Centro Sperimentale d’Arti Sceniche all’Auditorium Comunale di Polistena.

In scena questo sabato 17 febbraio alle ore 21:00: “In ogni vita la pioggia deve cadere”, il nuovo spettacolo di Leo Gullotta e Fabio Grossi. Un manifesto sulla coppia ma anche sulla famiglia non tradizionale. Un’opera fortemente politica, nel senso più vero e più alto del termine, che in questo momento storico si rivela più che mai necessaria.

“In ogni vita la pioggia deve cadere” narra la storia di due persone che condividono la propria vita e il proprio amore. Si tratta di una rappresentazione dell’odierna “famiglia arcobaleno”, composta solo da due persone, senza figli, ma unite da un profondo legame. Il fulcro di questa storia è la casa che accoglie questa unione. Due persone di età differente, non la classica tipologia di bellezza, ma persone vere: gioie e dolori, con tanta fantasia.

Papi e Piercarlo vivono la propria esistenza in tranquillità e serenità, fino a quando “la pioggia” arriva improvvisa e sconvolge questa vita ideale. Di fronte ai problemi, spesso ci si ritrova impreparati, ma è necessario affrontarli. Questa commedia parla di amore, umanità, verità e condivisione. Sul palco due attori straordinari, una casa e due vite che si trasformano in una sola vita.

La stagione teatrale di Polistena 2023/2024 è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Calabria e Comune di Polistena. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su: www.vivaticket.com/it/Ticket/in-ogni-vita-la-pioggia-deve-cadere/217676.