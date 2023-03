Domani a Reggio Calabria il comico Denny Napoli

Nell’ambito della programmazione artistica invernale, l’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” propone presso la propria sede lo spettacolo “the Denny IL SHOW Stand Up Comedy”

con l’artista Denny Napoli. Comico messinese classe ‘85, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo, come speaker radiofonico e attore teatrale. La sua passione per il cabaret lo porterà prima tra i semifinalisti di Italia’s Got Talent, successivamente a vincere la settima edizione del festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” ed a diverse finali tra cui quella del festival di Martina Franca, di Faenza ed dell’ “Open Mic”di Zelig.

Il suo spettacolo “the Denny IL SHOW Stand Up Comedy”, dopo i sold out registrati nelle piazze e nei teatri siciliani, è l’ultima replica fatta lo scorso ottobre a Milano..arriva a Reggio Calabria con la voglia e l’entusiasmo di dimostrare che la comicità italiana a volte può cambiare accento ma non perde mai la sua pungente e disarmante ironia. Il “Denny IL SHOW” è un racconto (realmente surreale) della nostra società, delle sue contraddizioni, delle sue peculiarità ed ipocrisie. Attraverso la stand Up Denny coinvolge il pubblico giocando tra luoghi comuni, vicende del passato e del presente, dove i giovani vivono tra i nostalgici ricordi degli anni novanta e la costante frenesia del mondo contemporaneo, dove i social sono diventati le nuove piazze virtuali dove mettere in mostra la propria vita.