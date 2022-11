Concerto dell’orchestra di Laureana di Borrello con il flautista Giuseppe Nova alla chiesa di Sant’Antonio

Sabato 12 novembre presso la Chiesa di Sant’Antonio alle ore 18,30 nuovo importante appuntamento di Calabria Evolutions progetto del Ministero della Cultura promosso da AMA Calabria in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. L’Evento sostegno anche dalla Regione Calabria progetto Calabria Straordinaria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Laureana e dell’Associazione Paolo Ragone vede protagonisti l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello diretta dal Maestro Maurizio Managò con la partecipazione in qualità di solista del grande flautista di fama internazionale Giuseppe Nova.

Giuseppe Nova è considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione. Dopo essersi formato alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea) esibendosi nelle più importanti sale da concerto del mondo per i più celebri festivals. Solista con grandi orchestre

è presente nelle giurie dei Concorsi in Europa e Asia. All’attività d’interprete affianca quella di docente in Italia Svizzera e Stati Uniti.

L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, composta da circa 60 giovani musicisti, è divenuta una delle realtà musicali più importanti della nostra regione. Vincitrice di decine di concorsi nazionali fra i più prestigiosi del settore, ha avuto il prestigio di accompagnare musicisti di fama internazionale quali: Gabriele Cassone, Calogero Palermo, Steven Mead, Vittorino Naso, Fabrizio Meloni, Nello Salza e collaborato con grandi direttori d’orchestra tra cui Riccardo Muti, Jan Van Der Roost e André Waignein, Francisco Antoine Langagne. E’ da sempre diretta da Maurizio Managò una delle più importanti personalità musicali calabresi affermatesi oltre i confini nazionali per la passione e la competenza con cui promuove la cultura musicale nella regione.

In programma musiche di Robert Sheldon, Jacob de Haan, Cesar Franck, Pietro Morlacchi, Thierry Deleruyrelle, André Waignein, Lorenzo Pusceddu, Ennio Morricone, Ted Huggens