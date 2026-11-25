Un grandissimo successo per il concerto andato in scena domenica 22 novembre presso l’Auditorio S.Pertini di Crotone, protagonista di una serata che ha saputo trasformare la musica e la danza in un’esperienza artistica di rara intensità. A incantare il pubblico sono stati due straordinari protagonisti: Luca Ciammarughi al pianoforte e Francesco Mascia, ballerino della Scala, interpreti di una performance unica, nella quale le note e il movimento del corpo si sono incontrati in un dialogo artistico ricco di fascino, eleganza ed emozione.

Il pianoforte di Luca Ciammarughi ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale intenso e coinvolgente, fatto di sensibilità interpretativa, raffinatezza e grande espressività.

A dare forma visiva alla musica, la danza di Francesco Mascia, capace di tradurre le emozioni sonore in gesti, movimenti e suggestioni di straordinaria bellezza. Un incontro tra due linguaggi universali, quello della musica e quello della danza, che ha dato vita a uno spettacolo di grande valore artistico. La sintonia tra i due interpreti ha rappresentato uno degli elementi più affascinanti della serata, regalando ai presenti momenti di autentica partecipazione emotiva.

Il pubblico ha accolto con grande entusiasmo la performance, tributando ai protagonisti applausi calorosi e riconoscimenti per una proposta artistica di alto livello. La presenza di un artista del calibro di Luca Ciammarughi e di Francesco Mascia, legato al prestigioso mondo del Teatro alla Scala, ha impreziosito ulteriormente l’appuntamento, portando a Crotone una proposta culturale capace di coniugare eccellenza, ricerca artistica e spettacolarità.

L’Auditorio S. Pertini si è trasformato così in un luogo di incontro tra culture e sensibilità artistiche, dimostrando quanto sia importante continuare a promuovere occasioni di questo genere, capaci di avvicinare il pubblico alla grande musica e alle arti performative.

Quella di domenica 22 novembre non è stata soltanto una serata di spettacolo, ma un autentico omaggio alla bellezza dell’arte.

Crotone ha risposto con entusiasmo, confermando che anche attraverso appuntamenti di grande qualità è possibile vivere momenti culturali indimenticabili.Una performance unica, due interpreti d’eccezione e un successo che resterà nella memoria del pubblico.

Quando musica e danza si incontrano, il risultato può diventare pura emozione.