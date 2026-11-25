Una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni quella vissuta il 21 novembre
2026 all’Auditorium Sandro Pertini di Crotone, dove il pianista georgiano
Sandro Nebieridze, tra i più interessanti talenti della nuova generazione pianistica
internazionale, è stato protagonista di un concerto che ha lasciato il segno.
L'artista, insignito del Secondo Premio al prestigioso Concorso Pianistico
Internazionale Ferruccio Busoni 2025, ha portato sul palcoscenico tutta la sua
personalità musicale, dimostrando una maturità interpretativa e una padronanza tecnica di
grande rilievo.
La sua esecuzione ha saputo coinvolgere il pubblico, accompagnandolo in un percorso
musicale di grande intensità, nel quale il virtuosismo si è unito alla sensibilità
interpretativa, alla ricchezza espressiva e alla capacità di dare voce alle molteplici
sfumature della musica. Nebieridze ha confermato le qualità che lo hanno portato
all'attenzione della scena concertistica internazionale: una tecnica pianistica solida, una
notevole energia espressiva e una profonda capacità comunicativa.
Ma il momento più significativo della serata è arrivato al termine del concerto.
Il pubblico, visibilmente entusiasta, ha tributato al pianista una lunga e calorosa ovazione,
alzandosi in piedi per manifestare il proprio apprezzamento.
Un riconoscimento particolarmente significativo, suggellato dalla concessione di ben tre
bis, richiesti a gran voce da una platea che non voleva lasciar andare l'artista. Un
successo che testimonia quanto la grande musica sappia ancora emozionare e creare un
autentico dialogo tra interprete e ascoltatori.
L'appuntamento crotonese si inserisce nella programmazione della stagione concertistica
“L'Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Società Beethoven ACAM, una rassegna
che continua a portare in Calabria interpreti di prestigio e protagonisti del panorama
musicale internazionale.
La serata del 21 novembre resterà dunque tra gli appuntamenti più significativi della
stagione: non soltanto per il valore artistico dell'interprete, ma soprattutto per quella
straordinaria sintonia che si è creata tra il pianista e il pubblico. A Crotone, quella sera, la
musica non si è semplicemente ascoltata: si è vissuta. E i tre bis, con il pubblico in piedi,
sono stati la più bella testimonianza di un successo autentico.
A Crotone il pianista georgiano Sandro Nebieridze
Una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni quella vissuta il 21 novembre