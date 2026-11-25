Una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni quella vissuta il 21 novembre

2026 all’Auditorium Sandro Pertini di Crotone, dove il pianista georgiano

Sandro Nebieridze, tra i più interessanti talenti della nuova generazione pianistica

internazionale, è stato protagonista di un concerto che ha lasciato il segno.

L'artista, insignito del Secondo Premio al prestigioso Concorso Pianistico

Internazionale Ferruccio Busoni 2025, ha portato sul palcoscenico tutta la sua

personalità musicale, dimostrando una maturità interpretativa e una padronanza tecnica di

grande rilievo.

La sua esecuzione ha saputo coinvolgere il pubblico, accompagnandolo in un percorso

musicale di grande intensità, nel quale il virtuosismo si è unito alla sensibilità

interpretativa, alla ricchezza espressiva e alla capacità di dare voce alle molteplici

sfumature della musica. Nebieridze ha confermato le qualità che lo hanno portato

all'attenzione della scena concertistica internazionale: una tecnica pianistica solida, una

notevole energia espressiva e una profonda capacità comunicativa.

Ma il momento più significativo della serata è arrivato al termine del concerto.

Il pubblico, visibilmente entusiasta, ha tributato al pianista una lunga e calorosa ovazione,

alzandosi in piedi per manifestare il proprio apprezzamento.

Un riconoscimento particolarmente significativo, suggellato dalla concessione di ben tre

bis, richiesti a gran voce da una platea che non voleva lasciar andare l'artista. Un

successo che testimonia quanto la grande musica sappia ancora emozionare e creare un

autentico dialogo tra interprete e ascoltatori.

L'appuntamento crotonese si inserisce nella programmazione della stagione concertistica

“L'Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Società Beethoven ACAM, una rassegna

che continua a portare in Calabria interpreti di prestigio e protagonisti del panorama

musicale internazionale.

La serata del 21 novembre resterà dunque tra gli appuntamenti più significativi della

stagione: non soltanto per il valore artistico dell'interprete, ma soprattutto per quella

straordinaria sintonia che si è creata tra il pianista e il pubblico. A Crotone, quella sera, la

musica non si è semplicemente ascoltata: si è vissuta. E i tre bis, con il pubblico in piedi,

sono stati la più bella testimonianza di un successo autentico.