Investire sulla continuità e sulla qualità dell’offerta culturale significa offrire all’intera comunità opportunità di crescita. La risposta entusiasta dei cittadini al debutto della nuova stagione teatrale, conferma quanto il teatro amatoriale di qualità sia ormai un appuntamento atteso e riconosciuto, capace di fare della Città del Vino e del Calendario un punto di riferimento anche nei mesi invernali, per l’intero comprensorio.

8 APPUNTAMENTI FINO ALLA PRIMAVERA

È quanto dichiara il Sindaco Mario Sculco esprimendo soddisfazione per il successo di pubblico fatto registrare per il primo appuntamento della 12esima edizione, Sipario d’Inverno – Premio Filottete che domani, sabato 21, porterà sul palco del Teatro Filottete, nel Centro Servizi di Località Cappella, la compagnia La Puteca degli Attori, da Salerno, con la commedia in due atti “Dietro un fantasma”, scritta e diretta da Marco Reggiani.

APPLAUSI PER DEBUTTO RASSEGNA PROMOSSA DA GRUPPO TEATRALE LA TORRE

Promossa dal Gruppo Teatrale La Torre, in collaborazione con il Comune di Cirò, la Pro Loco Cirò, la Pro Loco Cirò Marina e la UILT Calabria, la rassegna Sipario d’Inverno ha debuttato nei giorni scorsi con la compagnia Il Teatro dei Visionari da Casali del Manco, che ha conquistato gli spettatori con la commedia in due atti Un copione scritto a matita, scritta e diretta da Ivana Lindia.

IL 6 DICEMBRE LA COMPAGNIA TEATRO ANTHROPINO

La rassegna accompagnerà il pubblico fino alla primavera con un ricco calendario di spettacoli. Si continua domenica 6 dicembre con la compagnia Teatro Anthropino APS di Catanzaro in “Avvocato Pautasso Antonio esperto in matrimonio”, commedia brillante in due atti con adattamento e regia di Egidio Gemelli. Il 10 gennaio 2027 toccherà alla Compagnia Le Mamme di Strongoli che porterà in scena “A Madonna aru Spitalu” di Saverio Romano, con adattamento e regia di Carmelina Scida. Il 7 febbraio l’Associazione Teatrale Rocco Lico di San Costantino Calabro, presenterà “Tempi moderni”, commedia comica in due atti di Roberto Mandica con la regia di Francesco Cannatà. Agenzia Sciacquapapera è, invece, la commedia in due atti con regia di Luciano Lombardi e direzione artistica di Lia Zito che vedrà sul palco del Filottete il 20 febbraio, la compagnia La Nuova Bottega da Benevento. Si continua il 7 marzo con la compagnia Della Lira da Casamassima, in provincia da Bari, in “Un colibrì volerà”, racconto in musica con testo e regia di Alessandro Iacovelli; il 21 Marzo con la Compagnia Codex 8 & 9 di Corigliano-Rossano, in “È da ieri che è domani”, commedia in due atti scritta e diretta da Gianpiero Garofalo; per chiudere, infine il 4 aprile, con la serata finale con lo spettacolo a cura del Gruppo Teatrale La Torre e la cerimonia di Premiazione.

ECCO GLI ORARI Gli spettacoli si tengono al Teatro Filottete, nel Centro Servizi di Località Cappella, a Cirò, il sabato con ingresso alle ore 20:15 ed inizio dello spettacolo alle ore 20:45; domenica, con ingresso alle ore 17,30 e l’apertura del sipario alle 18.