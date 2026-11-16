Successo a Crotone per la violinista Yoshimoto e l’Orchestra Stillo

Un pubblico numerosissimo e attento ha gremito domenica 15 novembre l’Auditorium “Sandro Pertini” di Crotone per applaudire uno degli appuntamenti musicali più attesi della 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Beethoven Acam in collaborazione con il Comune di Crotone.

Protagonista della serata è stata la giovane violinista giapponese Rino Yoshimoto, affiancata dall’Orchestra da Camera “Orfeo Stillo”, in un concerto capace di coniugare rigore stilistico, intensità espressiva e un profondo dialogo musicale.

Il programma della serata si è aperto con l’esecuzione della celebre serenata “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart affidata all’Orchestra Orfeo Stillo, per poi entrare nel vivo con il virtuosismo di Rino Yoshimoto — vincitrice del secondo premio al 58° Premio Paganini e al 10° Concorso Internazionale Fritz Kreisler, esibitasi con il prezioso Stradivari “Muntz” del 1736 gentilmente concesso dalla Japanese Music Foundation. Protagonista di una brillante carriera internazionale come solista e camerista, fra i suoi impegni figurano la Carnegie Hall, la Sala d’Oro del Musikverein di Vienna e una tournée in Spagna con la Wiener KammerOrchester; ha inoltre tenuto recital e preso parte a numerosi progetti orchestrali e cameristici in Giappone, Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Russia, Spagna e Stati Uniti. Sul palco dell’Auditorium Pertini, la solista ha incantato la platea prima con il dittico viennese di Fritz Kreisler (“Liebesleid” e “Liebesfreud” per violino e archi) e poi con l’intensa “Romanza n. 2 in Fa maggiore op. 50” di Ludwig van Beethoven.

Il momento culminante della serata è stato affidato al celeberrimo Concerto n. 4 in Re maggiore per violino e orchestra, K. 218 di Mozart, pagina di straordinaria luminosità e brillantezza scritta dal genio salisburghese appena diciannovenne. Fin dalle prime battute dell’Allegro iniziale, Rino Yoshimoto ha conquistato il pubblico grazie a un suono limpido, cantabile e ricco di sfumature, affrontando con naturalezza i passaggi più virtuosistici e restituendo tutta la freschezza teatrale della partitura mozartiana. Di particolare intensità l’esecuzione dell’Andante cantabile, in cui il violino solista ha disegnato linee melodiche di rara delicatezza, sostenuto con sensibilità ed equilibrio dall’Orchestra. Nel Rondò conclusivo, caratterizzato dai celebri cambi di tempo e dal vivace spirito popolare che chiude il concerto, il dialogo tra la solista e gli strumentisti ha raggiunto il massimo della brillantezza, strappando un lungo e caloroso applauso.

“L’Orchestra “O. Stillo” di Crotone – spiega la presidente della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano – ha confermato ancora una volta la propria solidità artistica e il ruolo centrale nella diffusione della cultura musicale sul territorio, offrendo un accompagnamento preciso, coeso e attento alle dinamiche richieste dal repertorio classico e romantico. Al termine dell’esecuzione, gli applausi scroscianti del pubblico hanno testimoniato il pieno successo della serata, suggellando un incontro musicale di alto profilo che lascia il segno nella vita culturale della città”.