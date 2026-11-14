Il 15 novembre a Crotone il concerto della violinista giapponese Rino Yoshimoto

Proseguono a Crotone gli appuntamenti con la grande musica internazionale. Domenica 15 novembre, alle ore 19.00, all’Auditorium “Sandro Pertini”, la 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia” – promossa dalla Beethoven Acam in collaborazione con il Comune di Crotone – accoglierà la giovane violinista giapponese Rino Yoshimoto, secondo premio al 58° Premio Paganini e al 10° Concorso internazionale Fritz Kreisler. Protagonista di una brillante carriera internazionale come solista e camerista, suona lo Stradivari “Muntz” del 1736, affidatole dalla Sasakawa Music Foundation. Fra i suoi impegni figurano la Carnegie Hall, la Sala d’Oro del Musikverein di Vienna e una tournée in Spagna con la Wiener KammerOrchester; ha inoltre tenuto recital e preso parte a numerosi progetti orchestrali e cameristici in Giappone, Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Russia, Spagna e Stati Uniti. Sul palco dell’Auditorium Pertini, affiancata dall’Orchestra “Orfeo Stillo” di Crotone, eseguirà il Concerto n. 5 in re maggiore per violino e orchestra K. 219 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Questo nuovo appuntamento raccoglie l’eredità emotiva e artistica dello scorso weekend, quando l’8 e il 9 novembre il Teatro Vincenzo Scaramuzza ha ospitato due serate di altissimo profilo internazionale. Ci sono serate in cui la musica da camera smette di essere una raffinata esercitazione di stile per trasformarsi in un dialogo vivo, quasi drammaturgico. È quanto è accaduto con il trio d’eccezione del panorama concertistico italiano: Massimo Quarta al violino, Enrico Dindo al violoncello e Pietro De Maria al pianoforte. Con il concerto “Tre voci, due mondi” hanno attraversato territori stilistici differenti, muovendosi con naturalezza tra la struttura classica e le impennate del Romanticismo. Massimo Quarta ha conquistato la platea con un’espressività pura e una precisione d’arcata infallibile, capace di tracciare linee melodiche di straordinaria eleganza. Enrico Dindo ha risposto da maestro, offrendo un timbro caldo e avvolgente che ha dato corpo e spessore a ogni controcanto. Pietro De Maria, al pianoforte, è stato l’architetto della serata: il suo tocco misurato e sensibile non ha mai prevaricato gli archi, fornendo al contrario quell’armatura armonica e ritmica su cui l’intero edificio musicale ha potuto elevarsi.

L’atmosfera si è fatta ancora più intensa in occasione del concerto “Vienna l’eterna” che ha visto protagonista Maurizio Baglini, tra i pianisti italiani più acclamati nei maggiori teatri e festival internazionali, affiancato dall’Orchestra “Orfeo Stillo” di Crotone. Ha guidato il pubblico in un viaggio affascinante nel cuore del repertorio viennese, laddove la forma classica si fonde con la tensione drammatica e la cantabilità lirica. Fin dalle prime battute, il pianismo di Maurizio Baglini si è distinto per la consueta nitidezza toccatistica, il controllo dinamico e una straordinaria capacità di scavo analitico all’interno della partitura. Serrato e organico il dialogo con l’Orchestra “Orfeo Stillo”, che ha restituito con precisione i colori, le sfumature e l’equilibrio formale del grande sinfonismo mitteleuropeo.

Una serata che ha saputo unire l’eccellenza esecutiva al valore del ricordo, trasformandosi in un toccante omaggio che Baglini ha voluto dedicare alla memoria del compianto Maestro Fernando Romano, ricordandone con parole e note cariche di stima e affetto la dedizione alla musica, la generosità didattica e il contributo fondamentale dato alla crescita culturale della comunità. «L’omaggio al Maestro Romano non è stato un semplice atto formale, ma il cuore pulsante dell’intero concerto: una testimonianza – afferma la presidente della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano – di come l’arte sia in grado di superare il tempo e mantenere vivo il legame con chi ha speso la propria vita per la bellezza. Accolto da calorosi e prolungati applausi da parte del pubblico in sala, l’evento ha confermato ancora una volta il ruolo di primo piano della Società Beethoven nella valorizzazione della grande musica dal vivo e nella salvaguardia della memoria storica del territorio».