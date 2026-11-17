Un bellissimo viaggio musicale con molteplici motivi d’interesse e che nelle premesse si prefigge di suscitare intense emozioni e viva partecipazione. E’ quello che il pubblico della XXVII edizione dell’Autunno Musicale si appresta a compiere sabato 21 novembre, al Museo dei Brettii e degli Enotri, alle ore 18,00, per il terz’ultimo appuntamento della stagione concertistica promossa dall’Associazione “The Brass Collection”, patrocinata dal Comune di Cosenza e di cui è direttore artistico il maestro Luigi Santo. Protagonista del concerto, dal titolo “L’arte del canto: tra palcoscenico e salotto”, sarà il duo abruzzese formato dal soprano Claudia Nicole Calabrese e dalla pianista Emilia Di Pasquale.

Claudia Nicole Calabrese è non solo una cantante, ma anche una narratrice che utilizza il linguaggio universale della musica per raccontare storie che risuonano in ogni cuore. Ogni sua esibizione è un viaggio attraverso le emozioni più profonde, un’esperienza che lascia il pubblico in attesa del successivo capitolo musicale. Formatasi al “Conservatorio San Pietro a Majella” di Napoli e, successivamente, al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, sotto la guida del Maestro Manuela Formichella, si è poi perfezionata con importanti artisti presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, l’Accademia lirica di Osimo, l’Accademia Rodolfo Celletti di Martina Franca e l’Accademia del Bolshoi di Mosca. Tra le sue esibizioni, si ricordano, in modo particolare, quelle con l’Orchestra Scarlatti di Napoli, con la filarmonica “Arturo Toscanini” e con l’Orchestra filarmonica di Russia diretta dal M° Dmitri Jurowski presso la Crocus City hall di Mosca. Vincitrice e finalista di numerosi concorsi lirici internazionali, Claudia Nicole Calabrese ha debuttato in diversi teatri lirici italiani, tra cui il Teatro Pavarotti di Modena, il Teatro Marrucino di Chieti, il “Pergolesi” di Jesi e il “San Carlo” di Napoli, in molti ruoli operistici di spicco.

La pianista Emilia Di Pasquale è anche compositrice e direttrice d’orchestra. Ha iniziato giovanissima lo studio del pianoforte conseguendo il relativo diploma e specializzandosi in seguito sia nel repertorio solistico che come maestro collaboratore nel repertorio lirico. Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali come pianista solista, ha riscosso ulteriori successi in duo pianistico. Numerosi i concerti che ha tenuto come pianista solista, accompagnatrice di cori polifonici e cantanti lirici e in varie formazioni da camera, in Italia e all’estero (Repubblica Ceca, Austria, Germania, Francia, Ungheria, Spagna, Bulgaria, ecc.). Nel 2021 ha pubblicato l’album “Radici”, per le edizioni Sifare, con musiche originali per pianoforte da lei scritte ed eseguite. Nel 2014 è stata finalista nel concorso internazionale di composizione “Sacrarium” ed il suo brano “Requiem” (per violino, soprano e orchestra d’archi) è stato eseguito dall’orchestra sinfonica di Lviv (Ucraina). Nel suo cursus honorum è da ricordare anche la composizione del brano “23 Agosto 1268”, eseguito in prima assoluta, nel luglio del 2019, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dei 750 anni dalla battaglia di Tagliacozzo.