Orchestra Sinfonica Brutia sul Palco del Rendano di Cosenza il 18 novembre

Un capolavoro della musica contemporanea arriva per la prima volta assoluta in Calabria: mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 20:30, il Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza ospiterà lo “Stabat Mater” di Karl Jenkins, opera monumentale raramente eseguita in Italia. L’appuntamento rientra nel cartellone “Visioni” della V Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia, con la direzione artistica del Maestro Francesco Perri.

Sul palco, a dirigere i 60 elementi dell’Orchestra Sinfonica Brutia, tornerà il Maestro Daniele Moroni, chiamato a guidare una partitura di grande respiro e impegno esecutivo. Insieme alla Brutia saranno protagonisti due ospiti d’eccezione: la voce solista del contralto Alessandra Volpe, interprete internazionale dal riconosciuto carisma scenico e vocale, e l’International Opera Choir di Roma, diretto dal Maestro Giovanni Mirabile.

Composto da Karl Jenkins nel 2008, lo “Stabat Mater” è celebre per le sue profonde e affascinanti contaminazioni sonore, capaci di fondere la tradizione sacra occidentale con suggestioni melodiche e timbriche provenienti dal Medio Oriente. Un viaggio tra spiritualità e speranza, una musica capace di scuotere le coscienze.

Nel dolore universale raccontato dalla partitura di Jenkins risuona infatti un messaggio potente e quanto mai urgente: la ricerca della Pace. È un tema centrale che la Brutia sta portando avanti con dedizione all’interno della propria programmazione, intrecciando questo percorso artistico alla riflessione già avviata con la prima esecuzione assoluta di “Fratello Sole Sorella Luna – La partitura ritrovata”.

«Si tratta di un’opera monumentale che attraverso la grazia della voce di Alessandra Volpe, la maestosità del Coro e la splendida agilità espressiva di questa Orchestra – spiega il Maestro Daniele Moroni – ci porterà in un viaggio meraviglioso che alterna momenti di profonda meditazione e struggimento emotivo a passaggi di pura potenza sonora. È un’opera raramente eseguita in Italia e poterla ascoltare a Cosenza è un’occasione veramente unica».

La Brutia, sotto la direzione artistica del Maestro Francesco Perri, prosegue la sua collaborazione con l’International Opera Choir di Roma, con questa nuova, importante coproduzione che porterà in scena lo “Stabat Mater”: un progetto che nasce da una sinergia artistica consolidata negli anni e che continua a crescere attraverso la condivisione di idee, esperienze e sensibilità musicali.

«Per il nostro coro – sottolinea il Maestro Giovanni Mirabile – è un’occasione preziosa per condividere ancora una volta il palcoscenico con una realtà musicale con cui si è costruito nel tempo un importante rapporto di collaborazione e crescita artistica. La musica, ancora una volta, come linguaggio universale capace di unire voci, culture e sensibilità diverse, e di trasmettere un messaggio di pace che oggi più che mai sentiamo necessario».

I biglietti (posto unico 15 euro) possono essere acquistati presso la biglietteria InPrimaFila (anche online) e al botteghino del teatro la sera del concerto. Sono inoltre previste riduzioni per gli allievi del Conservatorio e del Liceo Musicale, per i giovani under 18.