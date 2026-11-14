Ivan Donchev torna ad Acri con il quinto appuntamento dell’integrale delle 32 Sonate di Beethoven: “Il Teatro musicale”

Prosegue all’Accademia Amici della Musica di Acri il grande progetto dedicato all’esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, affidato al pianista bulgaro Ivan Donchev.

Il quinto concerto, intitolato “Il Teatro musicale”, si terrà domenica 15 novembre 2026, con ingresso alle ore 18:30 e inizio alle ore 19:00, presso la Sala Concerti dell’Accademia, in via Padula 185 ad Acri.

Protagoniste della serata saranno le tre Sonate dell’Opus 31, composte tra il 1801 e il 1802, un gruppo di opere che segna un momento fondamentale nell’evoluzione artistica di Beethoven. Con queste composizioni il musicista intraprende una nuova ricerca espressiva, allontanandosi progressivamente dai modelli tradizionali per esplorare forme e soluzioni musicali sempre più originali. Il pianoforte diventa così uno strumento capace di evocare situazioni, personaggi e atmosfere, quasi a dare vita a un vero e proprio teatro musicale.

Il programma comprenderà la Sonata n. 16 in Sol maggiore Op. 31 n. 1, caratterizzata da un linguaggio brillante, ironico e ricco di sorprendenti contrasti; la celebre Sonata n. 17 in Re minore Op. 31 n. 2, universalmente conosciuta come “La Tempesta”, nella quale si sviluppa un intenso e suggestivo dialogo tra tensione drammatica e introspezione; e la Sonata n. 18 in Mi bemolle maggiore Op. 31 n. 3, nota anche come “La Caccia”, una composizione di grande vivacità e inventiva, nella quale emergono leggerezza, eleganza e straordinaria libertà espressiva.

L’integrale delle 32 Sonate, articolata in dieci concerti nell’arco di tre anni, rappresenta un progetto di particolare valore artistico e culturale, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire da vicino l’intero percorso creativo di uno dei più grandi compositori della storia della musica.

Ivan Donchev, definito dal celebre pianista Aldo Ciccolini «artista di eccezionali qualità musicali», è apprezzato dalla critica internazionale per il suo pianismo raffinato e ricco di temperamento. Svolge un’intensa attività concertistica internazionale, esibendosi in prestigiose sale e festival in Europa, Russia, Stati Uniti, Messico e Asia, collaborando con importanti orchestre. Attualmente è docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

L’iniziativa si inserisce nella stagione concertistica degli Amici della Musica di Acri APS, curata dalla direzione artistica del maestro Angelo Arciglione, da anni impegnato nella promozione di progetti musicali di qualità e nella valorizzazione di interpreti di rilievo internazionale.