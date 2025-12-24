Cosenza: Concerto di Capodanno nel Centro Storico: giovedì 1° gennaio 2026, ore 20

Sono passati ventisette anni. Ventisei edizioni, una sola interruzione imposta da qualcosa di più grande di tutti noi: il Covid. Eppure il Concerto di Capodanno nel Centro Storico di Cosenza è ancora qui, più vivo che mai, pronto a rinnovare una tradizione che appartiene ormai alla città.

Giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 20, nella suggestiva Cattedrale di Cosenza, torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno, ideato e organizzato da Salotto12 con la direzione artistica di Sergio Nucci.

L’edizione 2026 sarà dedicata in modo particolare alla musica per pianoforte, con la partecipazione dei pianisti Antonella Barbarossa, Fabio Falsetta e del giovane talento Lorenzo Maria Nigro, affiancati dal tenore Federico Veltri. A condurre la serata sarà Francesca Pecora.

L’ingresso è libero, a conferma dello spirito con cui questo concerto è nato e continua a vivere: un gesto d’amore verso la città, un contributo concreto al rilancio del centro storico, un invito a ritrovarsi come comunità nel segno della cultura e della bellezza.

«Siamo davvero orgogliosi – ha dichiarato l’ideatore del concerto Sergio Nucci – di presentarci nuovamente alla città e agli appassionati per questa 26ª edizione del Concerto di Capodanno nel Centro Storico. Abbiamo lavorato e lavoriamo con l’obiettivo di contribuire al rilancio della parte antica di Cosenza. Da anni ci impegniamo con questo scopo ed il successo di pubblico fino ad oggi registrato conferma che siamo sulla giusta strada. Grazie a Cosenza ed ai cosentini e a quanti non ci fanno mai mancare il proprio aiuto».

All’inizio, il primo gennaio era sinonimo di silenzio, casa, divano. Ventisette anni fa qualcuno ha scelto invece di accendere una luce diversa, di riempire il centro storico di musica, passi e abbracci, sfidando il freddo e l’inerzia. Oggi quel gesto è diventato una certezza, una tradizione riconosciuta e amata, capace di trasformare il primo giorno dell’anno in un momento di incontro e condivisione.

Il Concerto di Capodanno nel Centro Storico non è autocelebrazione, ma memoria e gratitudine: verso i cittadini che ogni anno scelgono di esserci, verso gli artisti che hanno condiviso talento e passione, verso chi ha sostenuto concretamente il progetto.

L’appuntamento è dunque fissato: 1° gennaio 2026, Cattedrale di Cosenza alle ore 20,00.

Il concerto è gratuito.