Crosia: il 21 dicembre lo spettacolo Romeo + Giulietta

L’Accademia “Euphonia” di Mirto Crosia entusiasma anche durante il periodo natalizio. Il sodalizio guidato dal maestro Salvatore Mazzei ha pianificato con cura l’ultimo appuntamento della terza edizione della rassegna “Euphonia music festival 2025”. L’iniziativa è programmata per domenica 21 dicembre, alle ore 18, nel palateatro comunale “G. Carrisi” di Mirto Crosia. Un’azione promossa dalla suddetta accademia, in sinergia con Ama Calabria e il Comune di Crosia. Per l’evento di chiusura è previsto l’arrivo nella cittadina ionica della compagnia Teatrop che porterà in scena Romeo + Giulietta, esercizi di stile con Ada Rancone, Francesco Rizzo e Giuseppe Ferrise, con la regia di  Ada Rancone. Si tratta di un evento straordinario che oltre alla musica celebrerà il teatro e la cultura. L’Accademia Euphonia, nota per il suo impegno nella promozione dell’arte musicale e della cultura in generale, è lieta di proporre per la prima volta uno spettacolo teatrale.

Quello del 21 dicembre sarà uno spettacolo per tutti, adatto soprattutto alle famiglie. “In un’era in cui i giovani sono sempre più attratti dai contenuti social, e la soglia d’attenzione si riduce alla durata di un reel, il nostro obiettivo – ha affermato il maestro Mazzei – è quello di guidarli nella riscoperta di un classico che tratta tematiche strettamente correlate alle loro vite. L’amore che si contrappone all’odio, la sottomissione contrapposta al coraggio, l’ironia e l’autoironia per riappropriarsi del significato delle parole che scegliamo”.

Con questo studio su uno dei più grandi classici, Romeo e Giulietta, è stata creata una struttura meta-teatrale per coinvolgere direttamente il pubblico in un’opera che lo sorprenderà.

Le scene di violenza che caratterizzano lo scontro fra le famiglie Montecchi e Capuleti diventeranno  un’occasione per ribaltarne l’estetica, per trasformare la violenza in un gioco innocuo.

Il teatro, grazie alla catarsi, all’immedesimazione può permetterci di vestire i panni dell’altro e sfuggire alla gabbia dell’ego. La messa in scena ricca di colori e di immaginazione ha come obiettivo primario quello regalare alla platea, alle porte del Santo Natale un’ora di astrazione da ciò che sta fuori, facendo sì che si possa, anche solo per poco, intravedere uno spiraglio di luce, da percorrere insieme.

Nei prossimi giorni l’Euphonia, sarà impegnata in altri eventi, fra cui, il 30 dicembre alle ore 18 nella chiesa Matrice di Longobucco, guidata dal parroco don Umberto Pirillo, dove l’Orchestra di fiati Franco Rizzo, diretta dal Mº Giuseppe Blefari, terrà il concerto di Natale; Il 3 gennaio 2026, alle ore 21, nel Palateatro di Mirto il tradizionale Concerto di Capodanno giunto alla sedicesima edizione. Dirigeranno i maestri Salvatore Mazzei e Giuseppe Blefari.

L’evento teatrale del 21 dicembre e il concerto di Capodanno rientrano nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi del Comune di Crosia.

