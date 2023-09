Il pianista Mirko Signorile inaugura l’VIII Edizione della Stagione Concertistica “Città di Corigliano Rossano”

Tutto pronto per la VIII edizione della Stagione Concertistica Città di Corigliano-Rossano, che prenderà il via domenica 24 settembre alle ore 19:00 presso il Castello Ducale di Corigliano.

La kermesse, organizzata dall’Istituto musicale Chopin diretto dal M° Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto dell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, aprirà i battenti con il il concerto del noto Pianista Mirko Signorile.

L’esperienza vissuta in questi ultimi anni con il lockdown ha ispirato il pianista Mirko Signorile a comporre nuovi brani intrisi di poesia, lirismo e spiritualità. “A part of me” è un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, dove il necessario diventa il focus e il climax dell’intera performance. Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri in un flusso che è la ricerca di uno stato emotivo intimo e coinvolgente. Un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico.

Il Maestro Mirko Signorile è nato a Bari, diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode affianca agli studi classici gli studi in jazz sotto la direzione del pianista Gianni Lenoci. Si esibisce con diversi artisti come Enrico Rava, Paolo Fresu, Franco Ambrosetti, Nicola Stilo, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Roberto Ottaviano, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Luca Aquino, Gaetano Partipilo e tanti altri. Nel 2003 incide il suo primo CD “In full Life” (Soul Note), accolto dalla critica come uno dei migliori dischi dell’anno. Nel 2005 incide la colonna sonora del cortometraggio “La baracca” diretto da Pietro Marcello, presentato alla Biennale di Venezia. Nello stesso anno viene invitato a suonare con il bassista Riccardo Del Fra, all’Opera di Lione. Nel 2005 esce The Magic Circle, il suo 2° album (Soul Note) accolto dalla critica in Italia e all’estero con entusiasmo. La critica lo premia come il secondo miglior talento italiano (“Top Jazz di Musica Jazz”). Nel 2009 incide “Clessidra” (Emarcy/Universal) votato da ArgoJazz “come miglior cd dell’anno” e con Giovanna Carone, Betam Soul e Far Libe (Digressione Music). Scrive, insieme a Marco Messina, le musiche per il film di Pietro Marcello “Il passaggio della linea”. Nel 2010 incide “SynerJazz Trio” per l’etichetta milanese “Stradivarius”. Nel 2010 vince l’Italian Jazz Awards come “miglior musicista italiano”. Nel dicembre 2012 registra in una formazione di quintetto Magnolia per l’etichetta Auand.

La sua attività concertistica e discografica è intensa. Suona in tutti i continenti del mondo e registra Soundtrack Cinema (il suo primo disco per pianoforte solo), incide anche Banaba con Marco Messina dei 99posse (un disco che fonde il jazz con l’elettronica e la musica classica), Open your Sky per il prestigioso Parco della musica e Trio Trip con la quale si esibisce nel 2020 al festival di Ankara, il primo festival online al mondo.