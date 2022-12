La Città della Musica chiude la stagione con Concerto di Natale “A più Cori”

Un gran finale di stagione per la Città della Musica con il Concerto di Natale nr 332 “A più Cori” per chiudere in pompa magna la diciassettesima edizione della prestigiosa kermesse della sibaritide.

Ad esibirsi venerdì 23 dicembre alle ore 19, con ingresso gratuito presso la Chiesa di San Bernardino, nel cuore del centro storico bizantino di Rossano, i cori The Voice of Soul diretto da Elvira Roberta Gaetani, LumenArtis Ensemble diretto da Maria Gabriella Cerchiara, Coro Liceo Lucrezia della Valle diretto da Saverio Tinto, Voci di Pace diretto da Emanuele Armentano. La direzione organizzativa è affidata al M° Teresa CAMPANA.

L’intero cartellone è sostenuto dall’Amministrazione di Corigliano Rossano oltre che dai numerosi partner privati che da molti anni contribuiscono alla realizzazione della kermesse musicale. Tra questi ricordiamo la Pro Loco Rossano “La Bizantina”, l’Ass. Acam Beethoven Crotone, l’Ass. White Castle Corigliano, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Mondadori Bookstore Rossano, Ass. Vincenzino Filippelli Onlus, Grafosud Printing 3D Rossano e AR Service.