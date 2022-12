“Le sette Regine di Pasolini” in scena al Teatro Valente di Corigliano-Rossano

Dopo l’apertura con lo spettacolo di Scena Verticale, “Re Pipuzzo fattu a mano”, la stagione teatrale del Comune di Corigliano-Rossano, “Il teatro si fa in tre”, entra nel vivo, con l’attesa pièce, “Le sette Regine di Pasolini”, un testo originale, scritto e interpretato da Isabel Russinova con Paolo Pasquini, per la regia di Rodolfo Martinelli Carraresi, venerdì 16 dicembre, ore 21, Teatro Valente.

Un omaggio allo scrittore nell’anno del centenario dalla nascita.

L’evento porterà al centro della scena Isabel Russinova, attrice eclettica che da anni si dedica allo studio e riscoperta delle figure femminili che hanno avuto un ruolo importante nella storia e lo racconta attraverso i suoi spettacoli e i suoi libri, ideatrice e attrice di un teatro assolutamente peculiare, un progetto multidisciplinare di parole e musica, in un unico atto. Lo spettacolo sarà arricchito dalla musica dal vivo.

Philia, in greco, significa amore, non quello sessuale ma quello profondo, dove vive lealtà, fiducia reciproca, amicizia e anche passione, quella intellettuale ed questo termine in greco antico, lingua frequentata e amata da Pasolini, uno dei 12 termini che questa lingua mette a disposizione per descrive le differenti forme d’amore, ad essere al centro della pièce che vuole descrivere, tra parole e musica la vita del grande poeta e intellettuale italiano raccontata attraverso le narrazioni delle donne che l’hanno amato. Sette donne dalle storie diverse, dal vissuto differente ma unite dalle forti personalità, dal talento e sensibilità, quella sensibilità che ha permesso loro di entrare in una speciale connessione con il mondo e l’originalità di Pier Paolo Pasolini, così non sono le parole di Pasolini a raccontarlo bensì ciò che la sua anima ha trasmesso a chi lo ha amato profondamente. Altro elemento importante del progetto è la musica, strumento universale di comunicazione, in questo caso personaggio ideale per sviluppare il dialogo con le parole ed animare momenti di vita di un mondo lontano nel tempo ma presente nella sua costante modernità, il mondo di Pasolini appunto.

Per l’acquisto del biglietto singolo, o abbonamento, sia al Teatro Paolella che al Teatro Valente: https://www.diyticket.it