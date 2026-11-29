Vi sono spettacoli che destano meraviglia per la sola eccellenza tecnica e altri che riescono a coinvolgere il pubblico perché, al di là della spettacolarità, custodiscono un’idea rigorosa di teatro e di racconto. Sawa Sawa, la produzione dei Black Blues Brothers ospitata da AMA Calabria al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, appartiene senza esitazione a quest’ultima categoria. Il consenso riscosso nella tappa lametina non è dipeso soltanto dalla straordinaria perizia degli interpreti, bensì dalla capacità dello spettacolo di tradurre acrobazia, musica e movimento in un linguaggio al tempo stesso immediato, accessibile e culturalmente significativo.

Scritto e diretto da Alexander Sunny e prodotto da Mosaico Errante, Sawa Sawa si inscrive nel solco delle esperienze più feconde del circo contemporaneo internazionale, un ambito artistico che da tempo ha superato la mera dimensione dell’esibizione atletica per accostarsi alla narrazione teatrale. È proprio questa la chiave ermeneutica che si impone con maggiore evidenza durante la rappresentazione: le acrobazie non si configurano come numeri isolati, destinati a suscitare un momentaneo stupore, ma si fanno parte di una costruzione scenica organica, nella quale ogni gesto, ogni equilibrio e ogni movimento concorrono a definire un racconto fatto di energia, relazioni e partecipazione.

A colpire è innanzitutto la qualità eminente del lavoro della compagnia keniota. Le piramidi umane, gli esercizi di equilibrio e le evoluzioni acrobatiche si susseguono con una fluidità che finisce per dissimulare la complessità tecnica delle esecuzioni. Dietro quella leggerezza apparente si avvertono disciplina, preparazione e una lunga maturazione artistica, eppure nulla viene ostentato: al contrario, tutto si dispiega con naturalezza, in un equilibrio persuasivo tra virtuosismo e immediatezza comunicativa.

La forza dello spettacolo risiede precisamente in questa capacità di trasmutare la tecnica in espressione. Gli artisti instaurano fin dai primi istanti un rapporto diretto con la sala, edificando una dimensione partecipativa che accompagna l’intera rappresentazione. Ci si sorprende, ci si lascia trascinare da un ritmo costante che non ammette cedimenti, mentre la musica si fa motore della scena e il movimento costruisce un dialogo ininterrotto tra i performer e la platea.

Non meno rilevante è la dimensione culturale del progetto. Sawa Sawa propone infatti uno sguardo sull’Africa contemporanea affrancato da stereotipi e semplificazioni: attraverso il linguaggio universale del corpo si delinea l’immagine di una realtà dinamica, creativa e aperta al confronto con il mondo. La tradizione dialoga con la modernità, il ritmo incontra la ricerca scenica coeva, e l’esito è una proposta che sa valorizzare un’identità culturale forte senza mai rinunciare a una vocazione internazionale.

Anche il lavoro collettivo assume un significato particolare. Molte delle figure più spettacolari si fondano sulla fiducia reciproca e sulla perfetta collaborazione tra gli interpreti, sicché ogni equilibrio raggiunto diviene la rappresentazione concreta dell’importanza della condivisione e del sostegno vicendevole, aggiungendo alla spettacolarità una dimensione umana che arricchisce ulteriormente la lettura dell’opera.

Il favore raccolto al Teatro Grandinetti conferma la solidità di una proposta capace di dialogare con pubblici differenti, coniugando intrattenimento e qualità artistica in una formula efficace e coinvolgente. È al tempo stesso la dimostrazione dell’attenzione con cui AMA Calabria prosegue nella costruzione di una programmazione aperta alle esperienze più innovative della scena internazionale, offrendo al pubblico occasioni di confronto con linguaggi e culture diverse.

Dopo l’entusiastica accoglienza ricevuta a Lamezia Terme, Sawa Sawa approda questa sera al Teatro Comunale di Catanzaro con tutte le credenziali per replicare il successo già conseguito. Per chi ama il teatro contemporaneo, la danza o semplicemente le rappresentazioni capaci di sorprendere e coinvolgere, l’appuntamento costituisce un’occasione di particolare interesse.

Più che una semplice esibizione acrobatica, Sawa Sawa è un’esperienza scenica architettata con intelligenza e sensibilità, nella quale il corpo si fa racconto, il ritmo si fa emozione e l’energia si fa condivisione. Una proposta fresca, dinamica e di alto profilo, che conferma il valore artistico dei Black Blues Brothers e che merita di essere scoperta dal pubblico catanzarese: una di quelle rare occasioni in cui il godimento dello spettacolo si accompagna naturalmente alla scoperta di una cultura e di un linguaggio artistico capaci di rivolgersi davvero a tutti.