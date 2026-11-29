Una stagione che si apre col botto, nel segno della grande musica e dell’emozione. Il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro ha inaugurato il nuovo cartellone con il gala lirico-sinfonico “Viva l’Opera!”, affidando il palcoscenico a Vittorio Grigòlo, protagonista di una serata in cui la straordinaria qualità vocale e una presenza scenica magnetica hanno conquistato il pubblico. Il tenore non si è risparmiato, dando sfoggio delle sue qualità espressive e di quella capacità di entrare in sintonia con la platea che rende ogni esibizione un’esperienza coinvolgente. Un interprete generoso, che ha attraversato le pagine più celebri del melodramma con energia e passione, regalando al Politeama una serata culminata in una standing ovation e lunghi applausi. Il programma ha rappresentato un autentico viaggio tra i capisaldi dell’opera, omaggiando Verdi, Puccini, Donizetti, Mascagni, passando anche per Bizet e Leoncavallo. Da La donna è mobile a Una furtiva lagrima, da Che gelida manina a Di quella pira, fino a Vesti la giubba ed E lucevan le stelle, le arie più amate si sono alternate a ouverture e intermezzi orchestrali, in un dialogo musicale di grande efficacia con l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia. Una compagine di musicisti che si è distinta per talento, precisione, sensibilità e capacità di accompagnare e valorizzare il protagonista, confermandosi una realtà di assoluto rilievo e motivo di orgoglio per la Calabria.

Tra i momenti più significativi, Donna non vidi mai da Manon Lescaut, con cui il tenore si è cimentato per la prima volta a Catanzaro, in vista del debutto nell’opera alla Staatsoper di Vienna. Un’anteprima dal valore particolare, che ha reso il gala anche un appuntamento importante nel percorso artistico del tenore. A suggellare la serata, due bis particolarmente applauditi: ‘O sole mio e Libiam ne’ lieti calici, quest’ultimo impreziosito dalla sorpresa di un duetto sul palco con il soprano Nicoletta Guarasci, che ha condiviso con Grigòlo un finale festoso. Al termine, il tenore ha ringraziato Catanzaro per l’accoglienza ricevuta, manifestando il desiderio di tornare in città.

Prima dell’inizio del concerto, il presidente della Fondazione Politeama e sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, la sovrintendente Antonietta Santacroce e il direttore generale Settimio Pisano hanno dato il benvenuto al pubblico, inaugurando ufficialmente un cartellone pensato per abbracciare gusti, sensibilità ed età differenti. Nel mezzo, la consegna di una targa ad una figura che per trent’anni anni é stata una “colonna” dietro le quinte del teatro, Nicola Santopolo, a cui il pubblico ha rivolto un sincero applauso anche nel ricordo dei dieci anni dalla scomparsa del primo sovrintendente Mario Foglietti. Si è aperta così una stagione che mette insieme tradizione e innovazione, grandi protagonisti e nuove esperienze, nella visione di un teatro davvero aperto a tutti.