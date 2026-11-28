Il Teatro Politeama riapre oggi il sipario per una nuova, grande stagione artistica, e lo fa con un evento di respiro internazionale: questa sera, sabato 28 novembre, il celebre tenore Vittorio Grigolo sarà protagonista di un attesissimo Galà lirico, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Calabria, in una serata ideata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce.

Un appuntamento che non rappresenta soltanto un momento di altissimo valore culturale per il capoluogo, ma anche il frutto concreto di una visione amministrativa lungimirante. A sottolinearlo è l’assessora alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, che rimarca il ruolo strategico giocato dall’ente nel reperimento delle risorse necessarie a sostenere la programmazione teatrale.

«L’inaugurazione di questa sera con un artista straordinario come Vittorio Grigolo – dichiara l’assessore Monteverdi – segna l’avvio di una stagione di grande spessore per il nostro Politeama. Un traguardo che non arriva per caso, ma che è il risultato di un lungo e paziente lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale per individuare e mettere a sistema tutte le risorse disponibili. Un impegno costante che ci ha permesso non solo di garantire continuità e qualità al nostro teatro, ma anche di essere determinanti nell’ottenimento dell’ultimo, fondamentale finanziamento regionale».

Il riferimento è al progetto «Calabria Teatri in Città», finanziato dalla Regione Calabria a valere sui Fondi PAC Calabria 2014-2020, che proprio con il Galà odierno trova la sua apertura ideale. Un’iniziativa che per la prima volta unisce in un unico cartellone le stagioni dei teatri dei cinque capoluoghi calabresi.