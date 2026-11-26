Uno dei più apprezzati pianisti del panorama musicale internazionale si prepara a debuttare a Lamezia Terme. Domani, venerdì 27 novembre, il Teatro Grandinetti Comunale ospiterà alle ore 21:00 il pianista canadese Louis Lortie, acclamato dalla critica e dal pubblico per la profondità interpretativa e l’originalità con cui affronta i grandi autori della letteratura pianistica. Il recital si inserisce nell’ambito della 49ª edizione di MusicAMA Calabria, promossa da AMA Calabria.

Da oltre trent’anni protagonista nelle più prestigiose sale da concerto dei cinque continenti, Lortie proporrà al pubblico lametino un programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin, compositore al quale ha riservato particolare attenzione nel corso della sua carriera concertistica e discografica.

Il recital si aprirà con l’Andante spianato e grande polonaise op. 22, cui seguiranno le Tre Mazurche op. 59, la Polonaise in Fa diesis minore op. 44, la Polonaise in Do diesis minore op. 26 n. 1 e le Quattro Mazurche op. 24, per concludersi con la Polonaise-fantaisie in La bemolle maggiore op. 61. Un programma incentrato su due forme musicali profondamente legate all’identità culturale polacca, la mazurca e la polacca, che nella scrittura chopiniana assumono una straordinaria varietà espressiva, alternando pagine di raffinato intimismo a momenti di grande intensità drammatica e virtuosistica.

La scelta del repertorio assume particolare significato alla luce del percorso artistico di Louis Lortie, interprete di riferimento della produzione pianistica di Chopin, alla quale ha dedicato un progetto discografico integrale per la prestigiosa etichetta Chandos Records. La collaborazione pluridecennale con la casa discografica ha dato vita a un catalogo di oltre 45 registrazioni, che spazia da Mozart a Stravinskij e comprende, tra gli altri, l’integrale delle Sonate di Beethoven e degli Années de pèlerinage di Liszt.

Nato in Canada, Lortie ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica di Montréal all’età di tredici anni, imponendosi sulla scena internazionale nel 1984 con la conquista del primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e del quarto premio al Concorso Internazionale di Leeds.

Nel corso della sua carriera si è esibito in sale di assoluto prestigio, tra cui la Carnegie Hall di New York, la Wigmore Hall di Londra, il Royal Concertgebouw di Amsterdam e la Chicago Symphony Hall, collaborando con alcune delle più importanti orchestre del mondo e con direttori del calibro di Charles Dutoit, Kurt Masur, Sir Andrew Davis, Edward Gardner e Yannick Nézet-Séguin. Particolarmente significativo è il suo rapporto con la BBC, che lo ha visto protagonista di numerosi concerti e registrazioni, oltre che di più di dieci partecipazioni ai celebri BBC Proms.

Accanto all’attività concertistica e discografica, Lortie dedica particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni di pianisti. Cofondatore e direttore artistico del LacMus International Festival del Lago di Como, è stato dal 2017 al 2022 Master in Residence presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Bruxelles. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano il titolo di Ufficiale dell’Ordine del Canada e quello di Cavaliere dell’Ordine nazionale del Québec.

Il debutto di Louis Lortie a Lamezia Terme conferma l’impegno di AMA Calabria nel portare sul territorio interpreti di assoluto prestigio e protagonisti delle più importanti stagioni concertistiche mondiali.