Grande partecipazione ed entusiasmo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme per la prima edizione del Premio nazionale “Eccellenza al Femminile – Storie che ispirano il Futuro”, promosso dal Soroptimist Club Lamezia Terme e conferito alla Magnifica Rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma, prof.ssa Antonella Polimeni, prima donna a ricoprire questo ruolo dopo 700 anni di storia dell’Ateneo più grande d’Europa. Una mattinata intensa che ha visto la partecipazione attiva di 400 studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole superiori cittadine, che hanno avuto modo di dialogare e confrontarsi con la Magnifica Rettrice su temi legati alla leadership al femminile, alle pari opportunità fino ai consigli per i ragazzi a come superare le paure o affrontare la scelta universitaria.

Il premio, istituito nell’ambito delle celebrazioni del ventennale della fondazione del Soroptimist Club Lamezia Terme, è nato con l’intento, ha spiegato la presidente del club Luigina Pileggi, “di celebrare chi, attraverso il merito, la dedizione e il talento, è riuscito a scalare i vertici delle istituzioni, infrangendo quel “tetto di cristallo” che troppo spesso relega le donne lontano dai ruoli di massima responsabilità. Da qui la scelta di assegnare questa prima edizione a una figura di spicco del panorama accademico e scientifico italiano la cui storia rappresenta un modello positivo, di leadership per le nuove generazioni. Storie concrete ed esemplari a cui potersi ispirare nel momento cruciale in cui i ragazzi si apprestano a scegliere il percorso universitario e professionale”.

E così è stato: con il suo carisma la Rettrice è riuscita a catturare fin da subito l’attenzione e l’interesse degli studenti. Particolarmente significativo il passaggio dedicato alla leadership al femminile, in cui ha più volte ribadito come al centro debbano restare sempre il merito individuale e la preparazione, rifiutando ogni scorciatoia. «Le pari opportunità non possono essere disgiunte dalle pari capacità. Il divario ancora oggi esistente va superato con un profondo processo di crescita culturale. Solo acquisendo consapevolezza ed autorevolezza nell’agire le donne possono emergere e proporsi ai livelli direzionali». Ma il potere, ha sottolineato la Magnifica Rettrice, non può essere fine a se stesso: «Le leadership al femminile si caratterizzano per il ruolo di servizio, per la disponibilità all’ascolto, alla cura delle persone, alla valorizzazione delle differenze, rendendo le grandi istituzioni più aperte, partecipate e realmente inclusive. Ma soprattutto c’è la ricerca di soluzioni condivise. E non è vero che le donne fanno la guerra tra di loro, anzi sono più adatte al lavoro di squadra e puntano a raggiungere insieme il risultato».