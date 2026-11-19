Il cinema si racconta attraverso la forza evocativa delle sue colonne sonore: melodie che continuano a risuonare oltre i titoli di coda, riportandoci a un’immagine, a un’emozione, a un frammento di vita. Da questa suggestione nasce Sogni e visioni, il concerto in programma sabato 21 novembre, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, inserito nell’ambito del 49° MusicAMA Calabria promosso in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica.

Protagonisti della serata saranno Bruno Gambarotta, tra i volti più apprezzati della cultura italiana, la flautista Elena Cornacchia e il pianista Giorgio Costa, interpreti di un percorso che attraversa opere e temi musicali entrati nell’immaginario di intere generazioni.

Più che un semplice concerto, l’appuntamento si propone come un viaggio tra immagini, ricordi e sentimenti. Un percorso nel quale musica e narrazione si incontrano per riportare alla luce atmosfere, storie e suggestioni che continuano ad abitare la memoria degli spettatori.

Il racconto dietro le note

Con il suo stile inconfondibile, elegante e venato di sottile ironia, Gambarotta accompagnerà il pubblico tra aneddoti e curiosità, offrendo uno sguardo originale sulle opere e sui compositori che hanno segnato la storia del grande schermo. Accanto a lui, Elena Cornacchia e Giorgio Costa daranno vita a interpretazioni di raffinata sensibilità, valorizzando ogni sfumatura di un repertorio che richiede grandi doti tecniche e capacità di evocare profondi stati d’animo attraverso il suono.

La lunga esperienza concertistica dei due musicisti e la loro consolidata intesa artistica si tradurranno in un dialogo musicale intenso e coinvolgente, nel quale flauto e pianoforte diventeranno strumenti di narrazione capaci di dare voce tanto alle emozioni più intime quanto alle grandi suggestioni cinematografiche.

«La grande musica per il cinema possiede una forza evocativa unica, perché riesce a parlare contemporaneamente alla memoria individuale e a quella collettiva» sottolinea la presidente degli Amici della Musica, Daniela Faccio. «Con questo appuntamento desideriamo offrire al pubblico non soltanto un concerto, ma un’esperienza capace di riportare alla luce storie e sentimenti che continuano ad accompagnarci nel tempo. La presenza di Bruno Gambarotta, insieme alla sensibilità interpretativa di Elena Cornacchia e Giorgio Costa, rende questo progetto particolarmente prezioso».

Quando la musica diventa memoria

Nel programma di Catanzaro verranno eseguite alcune delle pagine più amate della musica legata al cinema, alternando capolavori della tradizione classica e temi che hanno accompagnato pellicole entrate nell’immaginario di intere generazioni.

Si parte dall’universo di Amadeus, il film che ha contribuito a far riscoprire al grande pubblico il genio di Mozart con l’energia di Eine Kleine Nachtmusik e lo straordinario virtuosismo dell’Aria della Regina della Notte dal Flauto Magico. Musiche che, ancora oggi, conservano intatta la loro capacità di stupire e coinvolgere.

A questo patrimonio senza tempo si affianca Yesterday dei Beatles, una delle canzoni più celebri della musica contemporanea. Con la sua malinconia delicata e universale, il brano firmato da Paul McCartney continua a emozionare il pubblico di ogni età, conservando intatta la propria forza espressiva.

Particolarmente intenso sarà poi l’omaggio a Schindler’s List, dove la musica di John Williams riesce a trasformarsi in una voce capace di raccontare il dolore con straordinaria profondità. Poche composizioni hanno saputo custodire con altrettanta delicatezza il peso della storia e il valore della dignità umana.

Non mancheranno due autentici giganti della musica per il cinema. Le composizioni di Ennio Morricone, da Mission a Nuovo Cinema Paradiso, confermano la straordinaria capacità del compositore di trasformare ogni melodia in racconto. Le musiche di Nino Rota accompagneranno invece il pubblico nell’universo visionario di Federico Fellini e nelle atmosfere indimenticabili di opere che hanno lasciato un segno profondo nella cultura italiana e internazionale, da Amarcord e La Strada fino alle suggestioni immortali de Il Padrino e alla leggerezza popolare di W la pappa col pomodoro.

Tra i momenti più coinvolgenti della serata troverà spazio anche My Heart Will Go On, il celebre tema di Titanic, diventato nel tempo il simbolo musicale di una storia d’amore che continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo. Il brano, vincitore di un Oscar, un Golden Globe e che trionfò ai Grammy Award, conclude idealmente un itinerario sonoro che non mancherà di coinvolgere il pubblico.

Sarà possibile assistere al concerto Sogni e visioni con l’abbonamento per l’anno 2026-2027 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart

dal film Amadeus: Eine Kleine Nachtmusic

dal Flauto magico: Aria della Regina della notte

Paul McCartney

Yesterday

John Williams

Schindler’s List

James Roy Horner

dal film Titanic: My heart will go on

Ennio Morricone

Mission

Cinema Paradiso

Nino Rota

Fantasia da: W la pappa col pomodoro, Amarcord, La strada, Il Padrino