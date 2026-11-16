Un colpo da falsari, il ritorno alle origini del Teatro Comunale con “La banda degli onesti”

L’8 ottobre 2017, per inaugurare il nuovo corso del Cinema Teatro Comunale, Teatro Incanto aveva scelto una commedia su tre uomini perbene che tentano di diventare falsari. Domenica 15 novembre, a nove anni di distanza, “La banda degli onesti” è tornata sullo stesso palco per la stagione “Domenica d’Incanto”. Per Francesco Passafaro, che firma la regia e recita nello spettacolo, è stato anche un modo per tornare alla prima serata di quella stagione del teatro di corso Mazzini. Stavolta, accanto agli attori più esperti della compagnia, c’erano alcuni allievi al loro debutto.

«Ci sono spettacoli ai quali sei legato in modo particolare, per un evento, una ricorrenza o per una particolare emozione», racconta Passafaro. «Questo è stato il primo spettacolo del nuovo corso del Cinema Teatro Comunale, era l’8 ottobre 2017 e ieri sera lo abbiamo riproposto». Nel suo resoconto della serata, il regista si sofferma su chi ha ritrovato in sala. «Pubblico in sala felice, partecipe, attento, pubblico di tutte le età; ragazzi, adulti, anziani, bambini». È la dimensione che la rassegna cerca nella domenica pomeriggio: far sedere nella stessa platea spettatori di età diverse, davanti a una storia che ciascuno può leggere a modo suo.

Sulla scena, intanto, ai tre aspiranti falsari sembra bastare una macchina per stampare banconote per cambiare la propria sorte. I conti di tutti i giorni li spingono a tentare il colpo. Poi arriva il momento di farlo davvero, e ogni passaggio che sulla carta sembrava semplice dà luogo a una nuova esitazione. Uno scrupolo, un dubbio, la paura di essere scoperti inceppano il piano. È lì che la commedia trova il suo ritmo: più i tre cercano di comportarsi da professionisti dell’imbroglio, più si vede quanto quel mestiere sia lontano dalle loro abitudini.

La trovata tiene insieme i due atti perché la tentazione dei personaggi è comprensibile quanto la loro goffaggine. Vorrebbero tirarsi fuori dalle difficoltà e si convincono di poter prendere una scorciatoia. Poi devono fare i conti con la fatica di tradire le regole a cui si sono sempre attenuti. Il pubblico può ridere del piano che va storto e, nello stesso momento, riconoscere nei tre complici qualcosa di familiare: la facilità con cui ci si persuade che una scelta sarà semplice finché resta da fare.

In scena Michele Grillone, Francesco Passafaro, Francesca Guerra, Stefano Perricell, Ciro Senatore, Daniela Filippis, Roberto Malta e Mattia Mauro. I costumi sono di Elisa Condello, il service luci e audio è di Kalisfera. Nel bilancio della serata Passafaro ha voluto ricordare proprio il lavoro che sostiene la recitazione, «nei dettagli della scena, con audio, luci e musiche perfette», e il debutto degli allievi. «Ci siamo divertiti tanto», dice, definendola una di quelle serate «che ti spronano a fare ancora meglio per il futuro».

Lo spettacolo del 2017 torna così nella storia del Comunale anche attraverso chi domenica ha mosso i primi passi sul suo palco. E l’invito di Passafaro, alla fine, è rivolto a chi il teatro lo fa vivere dalla platea: «Veniteci a trovare al Cinema Teatro Comunale, Il Centro del centro storico! E venite a vivere il teatro insieme a noi!».