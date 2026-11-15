Malika Ayane conquista il Politeama di Catanzaro: un sold out e applausi senza fine chiudono la XXIII edizione del Festival d’Autunno

Una voce inconfondibile, una presenza magnetica e un palcoscenico trasformato in uno spazio di musica, eleganza ed emozioni. Malika Ayane conquista il pubblico del Teatro Politeama di Catanzaro con «A teatro», il concerto che mette il sigillo finale alla XXIII edizione del Festival d’Autunno. Una chiusura da tutto esaurito per la rassegna ideata e diretta da Antonietta Santacroce, sostenuta dalla Regione Calabria nell’ambito di Calabria Straordinaria, con risorse PAC 2014/20 – FUNT Eventi culturali di pregio. Un risultato che conferma la capacità del Festival di attrarre pubblico e di consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale calabrese

Quando la musica diventa protagonista

Bastano poche note perché la sala entri nel mondo di Malika Ayane. Il sipario bianco si apre, le luci disegnano una scena essenziale e la cantante appare sul palco, pronta a lasciare che siano soprattutto le canzoni a raccontare. Niente lunghi discorsi, poche parole tra un’esecuzione e l’altra: è la musica a scandire il ritmo della serata, in un dialogo diretto con il pubblico. Elegante, raffinata, ma anche sorprendentemente energica, Ayane attraversa il palcoscenico con naturalezza. Non è una presenza statica: accompagna le canzoni con il corpo, accenna passi di danza, cambia registro e intensità, dimostrando una padronanza della scena che va ben oltre le qualità vocali.

Una voce che lascia il segno

Il timbro inconfondibile, la capacità di passare con disinvoltura da sonorità più intime a momenti di grande energia e un’interpretazione sempre personale sono gli elementi che caratterizzano il concerto. Malika Ayane non si limita a riproporre il proprio repertorio: lo attraversa con una sensibilità che restituisce ai brani nuove sfumature. Al suo fianco una band affiatata, composta da Jacopo Bertacco alla chitarra, Filippo Cornaglia alla batteria, Pietro Spinelli alle tastiere e al pianoforte e Raffaele Trapasso al basso, musicista calabrese. Insieme costruiscono un impianto sonoro ricco e contemporaneo, nel quale convivono suggestioni pop e richiami a sonorità del passato.

Particolarmente incisivo il lavoro delle tastiere di Spinelli, che conferisce coesione e profondità all’intero percorso musicale. Anche la scenografia contribuisce a rendere riconoscibile lo spettacolo: pedane individuali rivestite di bianco e illuminate dall’interno emergono come isole luminose nella penombra, che ricreano continuamente nuove scenografie. Un gioco di luci e ombre accompagna i movimenti della cantante, concentrando l’attenzione sulla sua figura e creando un’immagine scenica di grande suggestione.

Da «Feeling Better» a «Come foglie»: il pubblico canta con lei

La scaletta attraversa le diverse stagioni artistiche di Malika Ayane, alternando le produzioni più recenti ai brani che hanno conquistato il grande pubblico. L’accoglienza è immediata con Finalmente, seguita da Feeling Better. La serata prosegue tra atmosfere e intensità differenti: All’improvviso ci verrà da ridere mette in risalto la sensibilità interpretativa della cantante, mentre Mezzanotte accende il palco con tutta la sua energia.

Non mancano alcuni dei titoli più amati, da Ricomincio da qui a E se poi, fino a Senza fare sul serio. Canzoni che il pubblico riconosce e accoglie con entusiasmo, ma che Ayane restituisce con una maturità interpretativa capace di rinnovarne il significato. Il concerto procede senza interruzioni, mantenendo alta l’attenzione e costruendo un crescendo di emozioni che trova il suo momento più coinvolgente nel finale.

Un finale da ricordare

Dopo il primo saluto, Malika Ayane torna sul palco per il bis, questa volta con una elegante jumpsuit nera. È il momento dei ringraziamenti e della presentazione dei musicisti. La cantante racconta anche una curiosità del tour: a ogni tappa, uno dei componenti della band sceglie un brano da inserire in scaletta. Per Catanzaro la scelta è affidata a Pietro Spinelli, che propone Peccato originale, regalando alla serata un ulteriore momento di intensità.

Ma è con Come foglie che il Teatro Politeama si trasforma in un grande coro. Le luci dei telefoni si accendono in platea, le voci degli spettatori accompagnano il ritornello e il confine tra palco e pubblico sembra dissolversi. È un’immagine potente, di quelle che restano impresse anche dopo la fine della musica. Gli applausi sono lunghi, calorosi, interminabili.

Così si chiude la XXIII edizione del Festival d’Autunno: con il teatro gremito, un’artista che ha saputo conquistare la platea e un pubblico che ha scelto di esserci. Una conclusione che non rappresenta soltanto il successo di una serata, ma conferma il valore di un progetto culturale capace di portare a Catanzaro grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale e di fare del teatro un luogo di incontro, partecipazione e meraviglia.