La Banda dell’Esercito Italiano a Catanzaro: il 19 novembre al Politeama un concerto all’insegna della solidarietà

La grande musica incontra la solidarietà. Giovedì prossimo 19 novembre, alle ore 20:30, il teatro Politeama ospiterà la Banda dell’Esercito Italiano, protagonista di un prestigioso concerto a ingresso libero, inserito nel calendario di appuntamenti che porterà la formazione musicale in Calabria già dal 16 novembre.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Catanzaro in collaborazione con la Reale Accademia Filarmonica di Gerace, assume un particolare e ulteriore significato per la sua finalità benefica. Le serate, infatti, saranno dedicate a una libera raccolta solidale, per chi vorrà aderirvi, in favore di As.Me.V. Calabria – Associazione Medici Volontari della Calabria. Il sodalizio è impegnato da oltre vent’anni in progetti di cooperazione sanitaria in Eritrea, dove ha realizzato, presso gli ospedali di Asmara, tre centri di emodialisi con l’obiettivo di garantire cure salvavita a centinaia di persone. Un impegno che prosegue con la prospettiva di realizzare nuove strutture anche in altre città del Paese.

Dopo le tappe di Reggio, Gerace e Oppido Mamertina, sarà dunque il Politeama di Catanzaro a ospitare l’appuntamento finale della tournée calabrese della banda dell’esercito. Con in più una piccola chicca: dalle 19:50, la formazione sfilerà su Corso Mazzini per poi entrare in teatro dall’ingresso principale.

Il concerto, come detto, è a ingresso gratuito ma i cittadini sono invitati a prenotarsi. Potranno farlo visitando il sito internet https://liveticket.it/, contattando il botteghino del teatro allo 0961501818 o recandosi di persona dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.