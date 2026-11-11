“La banda degli onesti” al Teatro Comunale di Catanzaro: risate e divertimento per unire le generazioni

Tre aspiranti falsari, una macchina per stampare banconote e un’impresa destinata a fallire per un motivo decisamente insolito: i protagonisti sono troppo onesti per diventare disonesti. È la storia de “La banda degli onesti”, la commedia in due atti che domenica 15 novembre, alle 18.30, torna a far sorridere il pubblico del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, nel secondo appuntamento della stagione teatrale. A portarla in scena sarà Teatro Incanto, con la regia di Francesco Passafaro.

Le porte del Comunale, nel cuore del centro storico, si aprono ancora una volta per un pomeriggio dedicato al divertimento e alla condivisione. L’obiettivo è rendere il teatro un luogo di incontro, capace di unire generazioni diverse, dalle famiglie ai giovani, dai bambini ai nonni, attraverso il linguaggio universale della comicità.

Un’occasione per lasciare da parte, almeno per qualche ora, gli schermi degli smartphone e dei dispositivi digitali e tornare a guardarsi negli occhi, a ridere insieme, a condividere emozioni autentiche. Perché il teatro è soprattutto questo: un’esperienza collettiva, nella quale il rapporto diretto tra attori e spettatori rende ogni rappresentazione unica e irripetibile.

E quale occasione migliore di una commedia che appartiene alla storia del cinema italiano e continua a divertire anche a distanza di settant’anni?

“La banda degli onesti” richiama infatti l’indimenticabile film del 1956 diretto da Camillo Mastrocinque, con protagonisti Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia, su soggetto e sceneggiatura di Age e Scarpelli. Una delle commedie più amate della tradizione italiana, costruita su equivoci, battute irresistibili e una comicità che nasconde anche una riflessione sulla dignità e sulla natura umana.

Nella versione proposta da Teatro Incanto, affidata alla regia di Francesco Passafaro, la vicenda diventa l’occasione per riportare sul palcoscenico il gusto della commedia degli equivoci e il ritmo di una comicità pensata per coinvolgere il pubblico.

Ma l’appuntamento di domenica vuole essere anche qualcosa di più di uno spettacolo. Il Cinema Teatro Comunale, affacciato su Corso Mazzini, proprio nel centro del centro storico, continua a proporsi come uno spazio di aggregazione e partecipazione, dove la cultura diventa occasione per vivere la città.

La risata che nasce spontanea e coinvolge un’intera sala, l’applauso che arriva al termine di una scena, il commento scambiato all’uscita: piccoli momenti che restituiscono al teatro il suo significato più autentico.

È anche un modo per avvicinare le nuove generazioni al palcoscenico, offrendo loro un’esperienza diversa dall’intrattenimento digitale e dimostrando che il divertimento può nascere dalla semplicità di una storia raccontata dal vivo.

L’invito è quindi rivolto a tutti: famiglie, gruppi di amici, giovani e meno giovani, per trascorrere una domenica pomeriggio diversa, tra risate e il piacere di stare insieme.

L’appuntamento con “La banda degli onesti” è per domenica 15 novembre, alle ore 18.30, al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, in Corso Mazzini 82/84.