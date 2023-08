Sapore di mare, stasera il concerto di Mario Venuti a Catanzaro

È iniziata nel migliore dei modi, ieri sera, la prima edizione di Sapore di mare, il festival che mette insieme la musica e la gastronomia organizzato dall’associazione Carpe Diem e realizzato grazie alla Presidenza del Consiglio regionale, Regione Calabria – Calabria straordinaria, Flag Jonio 2, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, la Pro loco di Catanzaro.

Ieri il villaggio allestito nell’area del Porto si è trasformato in una grande festa con centinaia di partecipanti che non si sono fatti attendere per il programma della prima serata. Una pacifica e gioiosa folla ha infatti invaso l’area portuale per l’attesa Sagra del tonno e il concerto che ha seguito la cena, con l’energica ventata di freschezza della orchestra popolare Tammurriata Nera. Una serata dall’atmosfera perfetta, quella di ieri, che ha visto, sul palco anche la consegna di un premio di riconoscimento al noto cantante catanzarese Mimmo Mancini per la splendida carriera artistica, che ha aperto la serata con un paio di brani. Quindi è toccato alla Tammurriata Nera e agli evergreen della musica popolare napoletana stilizzati alla maniera dell’Orchestra italiana di Renzo Arbore: in perfetto stile partenopeo, la numerosa band ha coinvolto i tantissimi presenti in balli e battimano, oltre che in cori festosi sulle note di brani come “O sarracino” o “Luna rossa”, per citarne un paio. I componenti di Tammurriata Nera sono: Martino Coppola, voce solista; Mara Franconieri, voce solista; Luca Leone, voce; Peppe Pesola, voce e mandolino; Orazio Salemi, chitarra e voce; Sergio Turcomanni, chitarra; Fernando Pelaggi, chitarra e mandolino; Gianfranco Corrado, fisarmonica, clarinetto e voce; Antonio Gallelli, piano e tastiere; Salvatore De Marco, basso e voce; Renato Scarfone, percussioni; Massimiliano Murfone, percussioni, Gianfranco Caroleo, batteria e voce; Gabriella Parrottino , regia palco; Lisa Capalbo, regia video.

Questa sera il programma di Sapore di mare entrerà nel vivo giocandosi alcune tra le sue carte migliori: oggi ci saranno la Sagra del cuoppo, mentre per quanto riguarda gli appuntamenti musicali ci sarà un graditissimo ospite per la città, Mario Venuti, che arriva a Catanzaro forte del fresco successo del suo ultimo brano “Napoli-Bahia” realizzato in collaborazione con Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos.