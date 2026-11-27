Un pubblico attento e profondamente partecipe ha accolto, mercoledì 25 novembre al Teatro Apollo di Crotone, lo spettacolo «Medusa – La donna dietro il mito», portato in scena da Kroma Produzioni con il supporto di Kroton Sport&Social e FIDAPA BPW Italy – Distretto Sud Ovest, Sezione di Crotone, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo il debutto estivo sold out dello scorso 31 luglio all’Arena del Teatro Comunale «Vincenzo Scaramuzza», nell’ambito di Crotone Summer 2026, l’opera è tornata in scena caricandosi di un forte valore civile e simbolico. Ideato da Gabriella Pupa, con testo, musiche e regia di Marco Pupa e le scene e luci minimaliste ma fortemente evocative di Luigi Piccinino, lo spettacolo ha ribaltato la narrazione tradizionale per restituire voce e dignità alla donna dietro il mostro.

Lontana dall’essere soltanto la creatura dallo sguardo pietrificante consegnata dalla leggenda, la Medusa raccontata sul palco crotonese è una giovane e devota sacerdotessa del tempio di Atena: violata da Poseidone all’interno del luogo sacro, non solo subisce l’oltraggio del dio dei mari, ma viene tradita e maledetta dalla stessa dea della guerra, che la trasforma in una Gorgone con l’accusa di aver desacralizzato il tempio. Una parabola che mette a nudo il meccanismo della colpevolizzazione della vittima, tracciando un parallelo diretto tra gli abusi della mitologia classica e le cronache contemporanee.

A dare corpo e voce alla narrazione è stato un cast affiatato, guidato dall’esperienza e dall’intensità di Antonia Gualtieri nel ruolo di Atena, affiancata da Marika La Macchia (Medusa), Guido Mirante (Poseidone), Andrea Scorza (Melissa), Sophia Bruno (Thalia), Lorena Razionale (Cloe) e Stella Gigante (Dafne).

La produzione rappresenta inoltre un importante traguardo sul fronte dell’occupazione giovanile e della formazione artistica nel Mezzogiorno: ben sei degli interpreti in scena si sono infatti formati all’interno dell’Accademia Kroma, realtà attiva sul territorio crotonese da dieci anni e riconosciuta come Ente di Formazione per il Teatro dalla Regione Calabria.

La rete di sinergie attivata da Kroma Produzioni, Kroton Sport&Social e FIDAPA Crotone conferma il ruolo del teatro come strumento concreto di prevenzione culturale ed educazione alle relazioni, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni per scardinare stereotipi e promuovere un’autentica cultura del rispetto e della parità.