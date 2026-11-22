Il cantautore italiano Peppe Voltarelli torna in Germania con due appuntamenti speciali: giovedì 26 novembre 2026 a Colonia, tra gli ospiti della serata di gala della MenschenSinfonieOrchester, e sabato 28 novembre 2026 a Francoforte sul Meno, per il secondo anniversario de “La Deutsche Vita”. In entrambe le occasioni sarà affiancato dal musicista Alessandro Palmitessa, con cui condivide una collaborazione artistica che dura da vent’anni.

Giovedì 26 novembre 2026, Peppe Voltarelli sarà tra gli ospiti speciali della serata di gala per il 25° anniversario della MenschenSinfonieOrchester, presso la Lutherkirche Südstadt di Colonia, nell’ambito di “Italiana Kulturbrücke am Rhein”, festival dedicato alla cultura italiana giunto alla decima edizione. Fondata nel 2001 da Alessandro Palmitessa e dal pastore Hans Mörtter, l’orchestra riunisce da un quarto di secolo persone con esperienze e provenienze diverse, facendo della musica uno spazio di incontro e di inclusione. La serata, diretta da Palmitessa e condotta da Luciana Caglioti, vedrà la partecipazione, accanto a Voltarelli, di Klaus der Geiger, Richard Bargel, Krazy, Cosimo Erario, Aladji Mbaye Tama e Christian Korbella.

Sabato 28 novembre 2026 Voltarelli si esibirà al Saalbau Depot Oberrad di Francoforte sul Meno, in occasione del secondo anniversario de “La Deutsche Vita”, organizzato in collaborazione con Sapori Calabresi. Dopo l’apertura affidata a Incoincidenza, il cantautore calabrese salirà sul palco insieme ad Alessandro Palmitessa; la serata proseguirà con il dj set di DJ Piroska.

Il legame con la Germania

Quello in Germania è un ritorno che da anni è ormai diventato una consuetudine per l’artista calabrese (che proprio a Berlino ha vissuto un periodo della sua vita e ha girato il videoclip di una delle sue canzoni più note, “‘Sta città”). Già nel 2003, dall’incontro e l’inizio del sodalizio con il regista Giuseppe Gagliardi, nacque “Doichlanda” (espressione con cui gli emigrati calabresi usavano chiamare la Germania), documentario che racconta il viaggio musicale di una band etno-rock nei ristoranti calabresi e nei luoghi dell’emigrazione italiana. Il film viene scelto dal Goethe-Institut come testimonial durante le manifestazioni celebrative dei 50 anni dell’emigrazione italiana in Germania e viene proiettato in città come Colonia, Francoforte e Monaco di Baviera.

A testimonianza dei rapporti duraturi e significativi con il pubblico tedesco, numerosi i concerti tenuti nel corso degli anni in città come Berlino (Volksbühne nel 2008, b-flat e Karneval der Kulturen nel 2009, Vagabond Festival nel 2013, 2016 e 2017, Prachtwerk Club nel 2017, 800A nel 2022, Haus der Sinne nel 2024), Colonia (Festival Italiana nel 2014 e 2022, Offene Welt nel 2024), Dortmund (AdriaHochZwei nel 2010), Duisburg (Avanti Pop 2 Festival nel 2008) e Lipsia (Mühlstraße nel 2024).

Sul suo canale YouTube è disponibile una speciale playlist, “Live in Germany”, con tutti i bootleg, le esibizioni dal vivo e le interviste registrate dal cantautore italiano in terra tedesca.

L’artista

Peppe Voltarelli (Cosenza, 1969) è un cantante, autore di canzoni, attore e scrittore. È attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con “Ultima notte a Malá Strana” nel 2010 come miglior album in dialetto, con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 e con “Planetario” nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mockumentary italiano, e di “Che verso fa il pesce spada?” di Giacomo Triglia. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Silvio Rodríguez, Adriana Varela, Kevin Johansen, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 27 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco “La grande corsa verso Lupionòpolis”, registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023, si è posizionato secondo nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Si è inoltre aggiudicato il Premio Nilla Pizzi nel 2023 e il Premio Loano nel 2024 come miglior album.