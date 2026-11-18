Esce oggi, 18 novembre, in esclusiva digitale, Vico Cammariere, il nuovo album di Sergio Cammariere e capitolo conclusivo della sua trilogia dedicata al piano solo, iniziata con Piano (2017) e proseguita con Piano nudo (2021).

Composto da 15 tracce, Vico Cammariere rappresenta un “esordio continuativo”, un viaggio musicale intimo e suggestivo nel quale il musicista abbandona completamente la parola cantata per affidare al solo pianoforte il racconto dei propri paesaggi interiori. Un’opera densa di immagini cinematografiche che fonde l’eleganza della tradizione classica europea con la libertà espressiva e improvvisativa del jazz mediterraneo.

Completamente autoprodotto da Sergio Cammariere (distribuito da CD Baby), l’album raccoglie il meglio di una selezione di registrazioni nate quotidianamente nel corso degli ultimi cinque anni. Un lavoro che guarda ai maestri che hanno maggiormente influenzato il percorso artistico del pianista, da Michel Legrand a Ryūichi Sakamoto fino a Keith Jarrett, trasformando l’improvvisazione in un autentico diario sonoro.

Il disco si apre con le geometrie armoniche di “Fronti Ripidi”, brano scelto come singolo di lancio, che introduce l’ascoltatore nel mondo improvvisativo del pianista crotonese attraverso progressioni circolari e melodie sospese in uno spazio senza tempo. Il percorso prosegue tra suggestioni gospel e blues introspettivi: “Danza delle Maree” e “Libeccio” raccontano il profondo legame di Cammariere con il Mediterraneo attraverso movimenti ternari di matrice andalusa, mentre “L’Ora Blu” e “Rigel” esplorano un minimalismo notturno fatto di accordi rarefatti e atmosfere contemplative. Non mancano le contaminazioni latine in “Ana Flavia” e “Revival”, quest’ultimo tratto dalla colonna sonora dell’omonimo film di Dario Germani uscito nel 2024, dove i passaggi sincopati della bossa nova si intrecciano al contrappunto ostinato tipico del pianismo di Cammariere. A impreziosire l’album contribuiscono episodi di intenso lirismo come la jazz ballad “Primo Incontro” e la suggestiva “Suite Jonica”, articolata in tre movimenti. La title track “Vico Cammariere” chiude infine con una serena risoluzione armonica, celebrando simbolicamente il ritorno a casa tra i vicoli delle proprie radici.

Con Vico Cammariere, l’artista firma un’opera rigorosa e poetica, capace di trasformare il pianoforte in strumento di narrazione pura. Un album di rara eleganza che conclude un percorso artistico coerente e personale, confermando ancora una volta la sensibilità compositiva di uno dei musicisti più raffinati della scena italiana contemporanea.

Tracklist: 1. Fronti Ripidi; 2. La Stanza dei Ricordi; 3. Primo Incontro; 4. Sogno d’Inverno; 5. Danza delle Maree; 6. Ana Flavia; 7. Libeccio; 8. Suite Jonica; 9. Revival; 10. L’Ora Blu; 11. Rigel; 12. Valzer di una Notte; 13. Il Segreto; 14. Sipario di Pioggia; 15. Vico Cammariere.

Dopo aver emozionato il pubblico di tutta Italia, Cammariere prosegue con gli appuntamenti live. L’artista farà tappa il 21 novembre al Teatro Splendor di Aosta, il 28 novembre al Teatro Zancanaro di Sacile (PN), il 7 dicembre a Tortona (AL) al Teatro Civico per Arena Derthona Jazz 26, l’11 dicembre all’ Auditorium Parco Della Musica di Roma. E ancora, ecco le prime date annunciate per il 2027: il 4 febbraio Napoli al Teatro Acacia, l’11 marzo Teramo al Teatro Atlantico, il 17 aprile Santa Fiora (GR) al Teatro Comunale. Il calendario è in aggiornamento, per tutte le info: https://mercuriomanagement.com/

Sergio Cammariere è un compositore, pianista e cantautore italiano tra i più originali e raffinati della scena musicale contemporanea. Dopo un lungo percorso tra jazz, musica classica e colonne sonore, si afferma al grande pubblico nel 2003 al Festival di Sanremo con ‘Tutto quello che un uomo’, brano che gli vale il terzo posto e numerosi premi. La sua musica si distingue per uno stile ricco di contaminazioni che abbraccia la canzone d’autore, la bossa nova e il jazz. Nel corso della carriera ha pubblicato numerosi album, firmato importanti colonne sonore per il cinema e il teatro, collaborando con artisti come Gino Paoli, Gal Costa e Lucio Dalla. I suoi concerti sono esperienze ricche di intensità espressiva e improvvisazione, in cui l’eleganza del tocco pianistico si unisce a una profonda sensibilità artistica.