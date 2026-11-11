Tour Music Fest 2026: dodici talenti della Calabria conquistano le Finali Nazionali

La Calabria si fa strada nel panorama musicale nazionale grazie a dodici progetti artistici che hanno conquistato un posto tra i Finalisti Nazionali del Tour Music Fest 2026. Si tratta di musicisti, cantanti, DJ e band provenienti dalle province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone, che hanno superato le selezioni del contest distinguendosi nelle rispettive categorie.

Dopo un viaggio attraverso 40 città, 50 giornate di audizioni e oltre 8.600 chilometri percorsi dal 21 al 29 novembre 2026, il Tour Music Fest torna nella Repubblica di San Marino con le Finali Europee della sua 18ª edizione, trasformando il Teatro Titano, l’Auditorium Little Tony e il TMF Center in un grande circuito dedicato alla musica emergente. Concerti, performance dal vivo, DJ set, incontri e momenti formativi con alcuni dei maggiori professionisti della scena musicale internazionale daranno vita a una staffetta unica per scoprire nuovi artisti, suoni e tendenze, ma anche le storie, le istanze e le narrazioni delle nuove generazioni che scelgono la musica come linguaggio di espressione e affermazione personale.

Dalla provincia di Cosenza arrivano cinque artisti: Maurizio Ginese (45 anni), in arte MaurizioG, DJ Producer specializzato in sonorità tech house, che ha partecipato al circuito del contest in Germania; Claudio Cofone (8 anni), in arte Tricco Claudio, in gara nella categoria Baby con il brano Due vite; Gianluca Ferraro (15 anni), nella categoria Musicisti – Batteria Junior con Island Magic, un brano dalle sonorità fusion; Francesco Costabile (16 anni), nella categoria Junior con Lately; e Anna Celebre (15 anni), anche lei nella categoria Junior, con il brano Scars to Your Beautiful.

La provincia di Reggio Calabria sarà rappresentata da cinque progetti artistici: Angelica Zina Cottone (14 anni), in arte Angelica Zina, nella categoria Junior con E non finisce mica il cielo; Emma Baggetta (13 anni), in arte EMY B, nella categoria Junior con One Night Only; Karine Mascarenhas (49 anni), in arte DJ MASCARENHAS, nella categoria DJcon un progetto musicale tech house; Davide Macheda (35 anni), in arte DADO, anche lui nella categoria DJ con sonorità tech house; e i VELK, band pop-rock di tre componenti in gara nella categoria Original Band con il brano Notte Intera.

Dalla provincia di Catanzaro arriva Davide Umbrello (36 anni), in arte Davide, che partecipa nella categoria Musicisti – Pianista/Tastierista con il brano Choice, caratterizzato da influenze classiche e new romantic.

La provincia di Crotone sarà invece rappresentata da Alessandro Tallarico (39 anni), in arte DJ Lex, in gara nella categoria DJ Producer con un progetto musicale che spazia dalla future house alla bass house.

La presenza di questi dodici progetti artistici testimonia la varietà del panorama musicale calabrese, capace di esprimersi attraverso generi e linguaggi differenti, dalla musica classica al pop, dal rock alla musica elettronica.

Il percorso della 18ª edizione del Tour Music Fest culminerà nelle Finali Europee in programma nella Repubblica di San Marino dal 21 al 29 novembre 2026.

Saranno nove giorni di musica, concerti, masterclass, formazione e networking, durante i quali gli artisti avranno l’opportunità di incontrare professionisti del settore, confrontarsi con musicisti provenienti da tutta Europa e vivere un’esperienza di grande valore artistico e umano.

Tra i grandi protagonisti del programma figurano Kara DioGuardi, autrice e produttrice discografica internazionale, Phil Palmer, chitarrista di fama mondiale, e Valerie Orth del Berklee College of Music. A loro si aggiungono Inoki, rapper e produttore discografico italiano, e Alex Uhlmann, direttore musicale del talent show Rai The Voice of Italy e dei suoi spin-off The Voice Senior, The Voice Kids e The Voice Generations, insieme a numerosi altri professionisti dell’industria musicale.

Nel corso delle sue 18 edizioni, il Tour Music Fest ha rappresentato un’importante occasione di crescita e visibilità per numerosi talenti emergenti. Tra gli artisti che hanno preso parte al contest figurano Ariete, Nicolò Filippucci, Rob, Mimì, Mahmood e Federica Abbate, nomi che hanno successivamente conquistato una crescente notorietà nel panorama musicale italiano, a testimonianza dell’attenzione che il festival dedica alla scoperta e alla valorizzazione delle nuove generazioni di artisti.

La manifestazione si svolge con il sostegno istituzionale della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo della Repubblica di San Marino e dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Tra i principali partner figurano Berklee College of Music, Today, Briidge e Inspired Nation, con le collaborazioni formative di Berklee Global Partners e Berklee Valencia, realtà che contribuiscono a promuovere opportunità di formazione, crescita artistica e confronto con il mondo professionale della musica.

Per i dodici finalisti calabresi, la qualificazione alle Finali Nazionali rappresenta un importante traguardo nei rispettivi percorsi artistici e un’occasione per continuare a crescere, condividere la propria musica e dare visibilità al talento della Calabria nel panorama musicale nazionale.